iOS 26 ist da. Vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26 veröffentlicht. Damit steht das große iPhone-Update ab sofort für alle Nutzer bereit und nicht nur registrierte Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Programm haben die Möglichkeit, die neuen Funktionen zu nutzen.

Apple gibt iOS 26 frei

Ab sofort steht iOS 26 auf den Apple Servern bereit. Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Die Kurzbeschreibung zu iOS 26 lautet wie folgt

Apple hat auf iOS 26 gezeigt, ein großes Update mit einem fantastischen neuen Design, intelligenten Erlebnissen und Verbesserungen für Apps, die Nutzer jeden Tag verwenden. Das neue Design ermöglicht ein ausdrucksstärkeres und beeindruckenderes Erlebnis im ganzen System und wirkt gleichzeitig genauso vertraut wie iOS. Apple Intelligence, das im gesamten System integriert und von Grund auf mit Datenschutz entwickelt worden ist, wird noch leistungsstärker. Updates der Apps Telefon und Nachrichten helfen Anwender, in Verbindung zu bleiben, und reduzieren gleichzeitig Ablenkungen wie unerwünschte Anrufe. iOS 26 bringt außerdem neue Features in CarPlay, Apple Music und Wallet sowie Apple Games, eine ganz neue App, die alle Spiele von GamerF an einem Ort vereint.

Etwas ausführlicher wird Apple in den Release-Notes

Release-Notes (deutsche Version folgt in Kürze)

Design

Liquid Glass macht Interaktionen in iOS noch angenehmer, bricht und reflektiert Inhalte in Echtzeit und sorgt für noch mehr Fokus auf das, was du auf deinem Bildschirm siehst.

Die adaptive Zeit auf dem Sperrbildschirm passt sich flüssig an den verfügbaren Platz auf deinem Sperrbildschirm an, ergänzt die Motive deiner Fotos und passt sich an, wenn Mitteilungen und Live Activities angezeigt werden.

Mit räumlichen Szenen kannst du deinen Fotohintergründen einen neuen 3D-Effekt hinzufügen, der sie zum Leben erweckt, wenn du dein iPhone bewegst.

App-Symbole erhalten mit Liquid Glass ein neues Design und können mit aktualisierten hellen oder dunklen Erscheinungsbildern, neuen farbigen Symbolen und einem neuen klaren Erscheinungsbild noch mehr angepasst werden.

Animierte Albumcover machen die Musikwiedergabe immersiver – mit Vollbild-Animationen, die von Künstler:innen für unterstützte Alben gestaltet wurden.

Apple Intelligence

Visuelle Intelligenz Erhalte weitere Informationen zu den Inhalten in jeder App, indem du dieselben Tasten drückst, die du zum Erstellen eines Bildschirmfotos verwendest. Markiere, um nach etwas Bestimmtem auf deinem Bildschirm zu suchen. Springe in Google-Suchergebnisse basierend auf dem Inhalt deines Bildschirms, finde verwandte Objekte aus deinen am häufigsten verwendeten Apps von Drittanbietern oder frage ChatGPT nach dem, was du dir ansiehst.

Live-Übersetzung In „Nachrichten“ werden eingehende Texte, einschließlich Gruppenmitteilungen, automatisch übersetzt und eine Antwort in deiner bevorzugten Sprache gesendet. Die Antwort wird beim Empfangen übersetzt. In FaceTime werden während des Anrufs live übersetzte Untertitel auf dem Bildschirm angezeigt. In der Telefon-App wird Audio in Echtzeit übersetzt und laut vorgelesen. Wenn der Anruf über Lautsprecher geführt wird, kannst du die Transkription mitlesen.

Kurzbefehle Mit intelligenten Aktionen kannst du Schreibtools, Image Playground und andere Apple Intelligence-Funktionen in deinem Kurzbefehl verwenden. Mit der Aktion „Modell verwenden“ kannst du direkt auf Apple Intelligence-Modelle zugreifen, um Antworten zu erhalten, die in den Rest deines Kurzbefehls einfließen, oder ChatGPT verwenden, wenn du auf das umfassende Allgemeinwissen und die Expertise zugreifen möchtest.

Genmoji & Image Playground Erstelle ein Genmoji, indem du zwei Emojis zusammenmischst oder ein Emoji mit einer Beschreibung kombinierst, um zu erstellen, was du dir vorstellst. Wähle für deine Genmojis von Personen Gesichtsausdrücke aus, um Charaktere glücklich, schockiert und mehr aussehen zu lassen. Persönliche Eigenschaften wie Frisur und Gesichtsbehaarung können für die Genmojis angepasst werden, die von Personen aus deiner Fotomediathek inspiriert sind. Mit mehr Stilen von ChatGPT kannst du zusätzliche Stile wie „Ölgemälde“ und „Anime“ erkunden oder auf „Beliebigen Stil verwenden“ tippen, um das gewünschte Bild und den gewünschten Stil zu beschreiben.



Kamera

Durch das optimierte Design kannst du noch einfacher auf die Aufnahmemodi „Foto“ und „Video“ zugreifen. Andere Modi sind weiterhin nur ein Streichen entfernt.

Mit Hinweisen zum Reinigen des Objektivs wirst du benachrichtigt, wenn das Objektiv verschmiert ist, damit du das bestmögliche Foto aufnehmen kannst (iPhone 15 und neuer).

Mit der neuen AirPods-Geste kannst du ganz einfach durch Drücken des Stiels auf AirPods 4 und AirPods Pro 2 und neuer ein Foto aufnehmen oder mit der Videoaufzeichnung beginnen.

Fotos

Getrennte Tabs für „Mediathek“ und „Sammlungen“ bieten eine einfachere Navigation und der Zugriff auf „Suche“ ist in jeder Ansicht möglich.

Die Ansicht „Sammlungen“ kann mit drei verschiedenen Layoutoptionen angepasst werden und es ist einfach, Sammlungen zu reduzieren und neu anzuordnen.

Durch die Erkennung von Ereignissen wie Konzerten und Sportveranstaltungen kannst du die Details eines Ereignisses sehen und auf zugehörige Inhalte zugreifen.

Telefon

Neue Option für ein einheitliches Layout, das „Favoriten“, „Zuletzt“ und Voicemails zusammenführt.

Mit „Anruffilter“ kannst du eingehende Anrufe von unbekannten Nummern überprüfen sowie den Namen der anrufenden Person und den Grund des Anrufs erfahren, bevor das Telefon klingelt.

Gefilterte Anrufe von unbekannten Nummern können in einem neuen Bereich deiner Anrufliste platziert werden, damit sie nicht mehr im Weg sind.

Die Funktion „Warteschleifenassistenz“ hält deinen Platz in der Warteschleife, während du darauf wartest, mit einer Person zu sprechen, und ruft dich zurück, wenn die Person verfügbar ist.

Nachrichten

Durch die Überprüfung von unbekannten Absender:innen behältst du die Kontrolle darüber, wer dich erreichen kann. Überprüfte Nachrichten werden in einem neuen Bereich deiner Konversationsliste angezeigt, sodass sie nicht im Weg sind.

Hintergründe können zu Konversationen hinzugefügt werden, um sie persönlicher zu gestalten. Du kannst integrierte Hintergründe, eigene Fotos oder mit Image Playground erstellte Bilder verwenden.

Mit „Abstimmungen“ kannst du herausfinden, wann alle Personen für ein geplantes Abendessen verfügbar sind, oder ein Gruppengeschenk auswählen.

Dank der Schreibanzeigen in Gruppen kannst du genau sehen, wer gleich etwas schreiben wird.

CarPlay

Ein neues Design mit Liquid Glass sorgt dafür, dass jeder Interaktionsbereich im Dashboard deutlich hervorgehoben wird, und bietet ein neues Design für die Tableiste, um die Navigation in Apps zu vereinfachen.

Durch das kompakte Design für eingehende Anrufe kannst du deine Augen leicht auf die nächste Abbiegung in deiner bevorzugten Navigations-App richten.

Mit Tapbacks in „Nachrichten“ kannst du während der Fahrt einfach auf Nachrichten reagieren, etwa mit einem Daumen hoch oder einem Herz.

Angepinnte Konversationen werden oben in „Nachrichten“ angezeigt, sodass du schnell auf deine häufigsten Konversationen zugreifen kannst.

Widget-Stapel befinden sich links vom Dashboard, sodass du einen Überblick über deine bevorzugten Apps behalten kannst.

Live-Aktivitäten werden automatisch auf dem Dashboard angezeigt, sodass du unterwegs ganz einfach den Überblick über Echtzeitereignisse behalten kannst.

Karten

Mit „Bevorzugte Routen“ werden deine häufigen Fahrten verbessert, indem die Routen gelernt werden, die du zwischen Orten, die du regelmäßig besuchst, fährst, z. B. deine Fahrt von zu Hause zur Arbeit.

Musik

Mit der Funktion „Übersetzung und Aussprache von Liedtexten“ kannst du die Bedeutung deiner Lieblingslieder besser verstehen und sie leichter mitsingen, selbst wenn du die Sprache nicht kennst.

AutoMix geht nahtlos von einem Titel zum nächsten über, wie ein DJ, indem die Zeit gedehnt und der Beat angepasst wird, um ein kontinuierliches Wiedergabeerlebnis zu liefern.

Pinne Titel, Alben, Playlists und mehr oben in der Mediathek an, um sie schnell und einfach wiederzugeben.

Wallet

Aktualisierte Bordkarten bieten dir mehr Zugriff auf zeitnahe und relevante Informationen zu deinen Flügen und Flughäfen sowie schnellen Zugriff auf Funktionen der Airline-App.

Die Sendungsverfolgung (Beta) verwendet Apple Intelligence, um E-Mails von Händlern oder Lieferdiensten zu finden und deine vollständigen Bestelldetails, Fortschrittsmitteilungen und mehr an einem Ort in der Wallet-App zu bündeln.

Optionen zur Ratenfinanzierung von deiner Bank oder deinem Kartenanbieter für Käufe mit Kredit- und Debitkarten sind verfügbar, wenn du im Geschäft mit Apple Pay auf dem iPhone bezahlst.

Apple Games

Die neue App ist die Anlaufstelle für alle Spiele auf deinem iPhone. Sie hilft dir, in deine Lieblingsspiele zurückzukehren, neue Favoriten zu entdecken und auf neue Weise mit Freund:innen zu spielen.

Fordere Freund:innen heraus, verfolge Punktestände in Echtzeit und sieh dir an, was deine Freund:innen sonst noch spielen.

Greife auf deine gesamte Spielesammlung zu, einschließlich neuer und vergangener Downloads aus dem App Store und Apple Arcade, und starte Spiele, wenn du bereit zum Spielen bist.

Empfehlungen für neue Spiele basieren auf den Spielen, die du gerne spielst.

Kinder im Internet schützen

Mit „Kommunikationsanfragen“ können Kinder ihre Eltern um Erlaubnis bitten, wenn sie mit neuen Telefonnummern kommunizieren möchten.

Konvertiere bestehende Accounts einfach in Kinderaccounts, um alle verfügbaren Kindersicherheitsfunktionen optimal nutzen zu können.

Mit altersgerechten Erlebnissen in Apps können Eltern festlegen, dass Kinder ihre Altersgruppe mit Drittanbieter-Apps teilen können, um auf altersgerechte Inhalte und Funktionen zuzugreifen.

Die Funktion „Kommunikationssicherheit“ greift nun auch ein, wenn Nacktheit in Live-FaceTime-Anrufen erkannt wird, und verwischt Nacktheit in geteilten Alben in „Fotos“.

Bedienungshilfen

Auf den Produktseiten im App Store findest du Informationen für Bedienungshilfen, die dir mitteilen, ob Bedienungshilfen wie VoiceOver, die Sprachsteuerung und Untertitel in Apps und Spielen verfügbar sind, bevor du sie lädst.

Mit dem Reader für Bedienungshilfen kannst du Text in jeder App leichter lesen, indem du neue Möglichkeiten zur Anpassung des Textes mit umfangreichen Optionen für Schrift, Farbe und Zeilenabstand sowie Unterstützung für „Gelesenen Inhalt“ erhältst.

Mit „Braillezugriff“ kannst du mit deinem verbundenen Brailledisplay mühelos Notizen machen, Dokumente lesen, auf Live-Untertitel zugreifen, Apps starten und verschiedene andere Aufgaben ausführen.

Weitere Funktionen

„Vorschau“ ist eine neue App auf dem iPhone, die sich auf das Anzeigen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten konzentriert und leistungsstarke Funktionen wie „Automatisch ausfüllen“, einen Dokumentscanner und Exportoptionen bietet.

FaceTime verfügt über eine neu gestaltete Startseite, die personalisierte Kontaktposter für deine letzten Anrufer:innen und Videonachrichten enthält, die beim Scrollen abgespielt werden.

„Erinnerungsvorschläge“ verwenden Apple Intelligence, um relevante Aufgaben zu identifizieren, wenn du eine E‑Mail, Website, Notiz oder anderen Text mit der App „Erinnerungen“ teilst.

Bei der lokalen Aufnahme werden die Audio- und Videoaufnahmen in hoher Qualität während eines Videoanrufs von deinem iPhone aufgezeichnet, sodass du Interviews oder Podcasts mit den klarsten Aufnahmen erstellen kannst.

Mit der Audio-Eingabeauswahl im Kontrollzentrum kannst du für jede App, auch im Internet, das passende Mikrofon auswählen.

Die geschätzte Ladezeit informiert dich darüber, wie lange es dauert, bis dein iPhone vollständig geladen ist.

„Adaptive Leistung“ lernt deinen typischen Batterieverbrauch und nimmt an Tagen mit höherem Verbrauch automatisch Anpassungen vor, um die Batterielaufzeit über den Tag zu verlängern (iPhone 15 Pro und neuer).

Die Funktion zum Protokollieren von Blutdruckmessungen in der Health-App kann dir Erinnerungen senden, um deinen Blutdruck mit einem Blutdruckmessgerät eines Drittanbieters zu messen, und einen PDF-Bericht für dein medizinisches Personal erstellen.

Der neue Tab „Training“ in der Fitness-App bietet Trainingsaufzeichnung, sodass du Messwerte wie Pace und Entfernung erfassen kannst und noch mehr, wenn du einen kompatiblen Herzfrequenzmesser wie die AirPods Pro 3 hast. Wenn du eine Apple Watch besitzt, kannst du den größeren Bildschirm nutzen, wenn du Funktionen wie das Anlegen eines eigenen Trainings verwendest.

„Adaptive Temperatur“ passt dein Thermostat automatisch an deine bevorzugte Temperatur an, wenn du auf dem Weg nach Hause bist, und spart Energie, wenn du das Haus verlässt oder in den Urlaub fährst.

Mit eigenen Optionen für das Schlummern kannst du festlegen, wie lange du den Wecker schlummern lassen möchtest. Die Optionen reichen von 1 bis 15 Minuten.

Der Passwortverlauf bietet eine Zeitleiste der Änderungen, die du in „Passwörter“ an einem Account vorgenommen hast, einschließlich eines Verlaufs der vorherigen Passwörter und der generierten sicheren Passwörter.

Mit „Notizen“ kannst du Markdown-Formatdateien importieren und exportieren.

Backup

In regelmäßigen Abständen machen wir euch auf Backups eurer Geräte aufmerksam. An dieser Stelle möchten wir diesen Rat noch einmal bekräftigen. Nicht nur vor großen Updates solltet ihr eine Sicherung eurer Geräte anlegen, sondern regelmäßig. Sollte – aus welchen Gründen auch immer – etwas schief geben, sind eure Daten gesichert. Am Einfachsten funktioniert das Backup in unseren Augen über die iCloud.

Kompatibilität