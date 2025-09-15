Es ist ein bekanntes Ritual im Apple-Universum. Ein neues iOS wird veröffentlicht und die Vorfreude ist groß. Doch kurz nach der Installation beschweren sich Nutzer, dass der Akku des iPhone plötzlich deutlich schneller schlappmacht. Mit iOS 26 geht Apple dieses Thema nun offener an als je zuvor und erklärt, warum ein wenig Geduld nach dem Update die beste Lösung ist.

Schwerstarbeit im Hintergrund

Ein umfangreiches Softwareupdate löst auf dem iPhone zahlreiche Hintergrundprozesse aus. Direkt nach der Installation von iOS 26 beginnt das Gerät mit intensiven Aufgaben, die für den Nutzer nicht sofort sichtbar sind. Dazu gehört die Neuindizierung aller Daten für die Spotlight-Suche, damit Dateien und Anwendungen schnell auffindbar bleiben. Parallel dazu werden installierte Apps für das neue System optimiert und wichtige Softwarekomponenten aktualisiert. Diese rechenintensiven Vorgänge beanspruchen den Prozessor und den Arbeitsspeicher stark, was zu einem vorübergehend erhöhten Energieverbrauch und somit zu einer kürzeren Akkulaufzeit führt.

Neue Funktionen brauchen Energie

Apple packt in jedes neue iOS eine Fülle an frischen Funktionen. Diese sollen das Nutzererlebnis verbessern, können aber auch anspruchsvoller für die Hardware sein. Das Unternehmen betont, dass Software und Hardware perfekt aufeinander abgestimmt sind, um eine optimale Leistung und Akkulaufzeit zu gewährleisten. Dennoch kann es vorkommen, dass bestimmte neue Features anfangs etwas mehr Energie benötigen, bis sie in zukünftigen Updates weiter optimiert werden. Ein kleiner Kompromiss für den Zuwachs an Möglichkeiten.

Was Apple jetzt anders macht

Die Tatsache, dass ein iOS-Update temporär am Akku zehrt, ist an sich nichts Neues. Bemerkenswert ist jedoch die neue Transparenz, mit der Apple das Thema kommuniziert. In den Versionshinweisen zu iOS 26 verlinkt der Konzern erstmals explizit auf ein Support-Dokument, das diese Zusammenhänge detailliert erklärt. Es handelt sich dabei um eine allgemeine Erklärung, die auch für zukünftige Updates für iOS und iPadOS gilt. Letztendlich soll Apples Support-Dokument dabei helfen, die Erwartungen der Nutzer besser zu lenken und unnötige Sorgen zu vermeiden.