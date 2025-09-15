Ein paar wenige Tage wird es noch dauern, bis die ersten Kunden ihr iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro in den Händen halten. Im Rahmen der Keynote hatte Apple die Geräte in der letzten Wochen bereits angekündigt und seit Freitag lassen sich diese auch vorbestellen. Ein paar „Geheimnisse“ rund um die neuen Modelle gibt es nun. Nun wird das Geheimnis gelüftet, wie die Verpackungen der neuen iPhone Air und iPhone 17 (Pro) Modelle aussehen.

So sieht die Verpackung des iPhone Air, 17 & 17 Pro aus

Rund um den Globus bereitet nicht nur Apple die Zustellung der neuen iPhone-Modelle vor, auch die Mobilfunkanbieter bringen die neuen Modelle auf den Postweg. T-Mobile Präsident Jon Freier lies es sich nicht nehmen, zu betonen, dass sein Unternehmen intensiv an der Auslieferung des iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro arbeitet. Gleichzeitig zeigt er die Verpackung der neuen Modelle auf X.

👀 For those that purchased a new iPhone 17 through T-Life, our team is working hard in our distribution centers to get your new iPhone out to you later this coming week! pic.twitter.com/XdSrdu9Fao — Jon Freier (@JonFreier) September 14, 2025

Die Verpackung des iPhone 17 und iPhone 17 Pro erinnert stark an die Verpackungen vergangener Jahre, auf denen die Rückseite des Modelle in der entsprechenden Farbe zu sehen ist. Bei der Verpackung des iPhone Air spielt Apple direkt auf die dünne Bauweise des Gerätes an und veranschaulich noch einmal, wie dünn das Gerät tatsächlich ist.