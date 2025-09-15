Das Startwochenende für die Vorbestellungen des iPhone 17 ist vorüber und die ersten Zahlen deuten auf einen vollen Erfolg für Apple hin. Wie der Analyst Ming-Chi Kuo verkündet, haben insbesondere die hochpreisigen Modelle die Erwartungen übertroffen. Das iPhone Air wirft jedoch noch Fragen auf.

Starke Nachfrage für die Pro-Modelle

Die Nachfrage nach dem gesamten iPhone 17 Lineup übertrifft laut Kuo die des iPhone 16 aus dem Vorjahr deutlich. Apple hatte die Produktion für das dritte Quartal bereits um rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorgänger erhöht. Dennoch fallen die aktuellen Lieferzeiten im Vergleich höher aus. Besonders das iPhone 17 Pro Max sticht dabei hervor. Es bleibt das begehrteste Modell mit der längsten Lieferzeit, wobei seine Produktion sogar um beeindruckende 60 Prozent gegenüber dem iPhone 16 Pro Max gesteigert wurde. Wer sich das Spitzenmodell jetzt noch sichern möchte, muss sich auf eine längere Wartezeit einstellen.

Das Rätsel um das iPhone Air

Ein anderes Bild zeichnet sich beim neuen iPhone Air ab. Es ist als einziges der vier Geräte zum Verkaufsstart ohne Verzögerung verfügbar, während die Lieferzeiten der anderen neuen iPhone-Modelle bereits bis in den Oktober reichen. Das könnte auf den ersten Blick als Zeichen für eine schwache Nachfrage gewertet werden. Kuo gibt jedoch zu bedenken, dass Apple die Produktion des iPhone Air im Vergleich zum letztjährigen iPhone 16 Plus verdreifacht hat. Die gute Verfügbarkeit ist also nicht zwingend ein schlechtes Zeichen. Vielmehr fehlt ein direkter historischer Vergleich, um die Positionierung des Geräts im Lineup in dieser frühen Phase korrekt einschätzen zu können.

Kuo spekuliert abschließend, dass das iPhone Air auf dem Datenblatt vielleicht nicht sofort überzeugt. Der entscheidende Faktor könnte aber das Erlebnis im Apple Store sein. Sobald Kunden das Gerät selbst in die Hand nehmen, könnten das ultradünne Design und die Haptik den Ausschlag für einen Kauf geben. Wir müssen somit noch etwas abwarten, bis wir wissen, ob das iPhone Air seinen Platz im Markt findet.