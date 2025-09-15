macOS Tahoe 26 ist da. Apple nutzt den heutigen Montag, um Updates für seine Systeme zu veröffentlichen. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26 und iPadOS 26 hingewiesen haben, geht es nun mit macOS 26 und einem Update für den Mac weiter.

Apple veröffentlicht macOS 26

Apple hat vor wenigen Augenblicken macOS 26 veröffentlicht. Am einfachsten erfolgt die Installation direkt am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Denkt im Vorfeld in jedem Fall an ein Backup. In der Kurzbeschreibung zu macOS Tahoe heißt es

Apple hat die nächste große macOS Version – macOS Tahoe 26 – vorgestellt, die mit einem brillanten neuen Design und leistungsstarken Funktionen kommt, mit denen die Nutzernoch mehr erledigen können. Das neue Design macht die ikonischen Elemente von macOS noch ausdrucksstärker, beeindruckender und persönlicher, und bleibt gleichzeitig unmittelbar vertraut mit dem Schreibtisch, dem Dock, der Navigation in Apps und Symbolleisten. Nutzerkönnen das Erlebnis mit einem aktualisierten Kontrollzentrum und neuen Farboptionen für Ordner, App Symbole und Widgets noch weiter personalisieren. Die Telefon App kommt für eine verbesserte Integration auf den Mac. So können Anwenderauf bekannte Features vom iPhone zugreifen, darunter Anrufliste, Kontakte und Voicemails, sowie auf neue Funktionen wie Anruffilter und Hold Assist. Spotlight bekommt sein bisher größtes Update und ermöglicht es ab sofort Hunderte von Aktionen direkt auszuführen, wie eine E-Mail zu senden oder eine Notiz zu erstellen. Mit neuen Erlebnissen zum Durchsuchen kann man Inhalte zudem schneller finden.

Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen und blicken direkt auf die Release-Notes

Release-Notes

Kompatibilität