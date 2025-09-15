Die neuen iPhone Air und iPhone 17 Modelle sind noch nicht auf dem Markt (Vorbestellungen sind bereits möglich), da erreichen uns neue Gerüchte zum iPhone 18 und iPhone 18 Pro. Es heißt, dass Apple bei den 2026er Modellen auf eine schmalere Dynamic Island setzt. Face ID unter dem Display soll nicht implementiert werden.

Neue Gerüchte zum iPhone 18 (Pro)

In den letzten Wochen vor der Ankündigung der neuen iPhone 17 Modelle keimte das Gerücht aus, dass Apple den iPhone 17 Pro Modellen eine schmalere Dynamic Island verpasst. Mittlerweile wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Jetzt ist das Gerücht für die iPhone 18-Serie wieder auf dem Tisch.

Wenn wir ehrlich sind, tauchen die Gerüchte zum Face ID unter dem Display schon seit mehreren Jahren auf. Zum iPhone 16 Pro gab es diese Gerüchte, dem iPhone 17 Pro wurde ein entsprechendes Features nachgesagt und nun zum iPhone 18 und iPhone 18 Pro. Es scheint allerdings so, dass diese Funktion noch zwei Jahre entfernt ist. Wenn die neuesten Informationen des Leakers Instant Digital (via Macrumors) stimmen, wird Face ID unter dem Bildschirm tatsächlich erst mit den iPhone 19 Pro-Modellen oder späteren Modellen eingeführt.

Keines der iPhone 18-Modelle werde über eine Frontkamera unter dem Bildschirm verfügen, hieß es in dem Account weiter. Stattdessen werden die Geräte über eine kleinere Dynamic Island und eine sichtbare Frontkamera verfügen, wie aus den heute auf Weibo veröffentlichten Informationen hervorgeht. Keines der iPhone 18-Modelle wird über eine Face ID Kamera unter dem Bildschirm beherbergen. Stattdessen sollen die Geräte über eine kleinere Dynamic Island und eine sichtbare Frontkamera verfügen.

In den letzten Jahren konnte der Leaker regelmäßig seine sehr guten Kontakte zur Apple Zulieferkette nachweisen. Er behielt mit seinen Prognosen zwar nicht immer recht, traf allerdings erstaunlich oft voll ins Schwarze.