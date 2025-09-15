Spotify überrascht mit einer erfreulichen Nachricht für alle, die den Dienst ohne bezahltes Abonnement nutzen. Lange Zeit war das kostenlose Musikerlebnis des Streaming-Dienstes eine Geduldsprobe. Die Zeiten von endlosen Shuffle-Sessions sind vorbei. So können nun auch Nutzer des kostenfreien Tarifs gezielt Lieder auswählen und abspielen.

Gezielt zum Lieblingssong

Auf dem Desktop-PC hatten Free Nutzer schon immer mehr Freiheiten und konnten gezielter einzelne Songs auswählen und abspielen. Die wohl größte Neuerung betrifft die direkte Songauswahl auf dem Smartphone. Bisher war man hier weitgehend dem Algorithmus von Wiedergabelisten ausgeliefert.

Wie Spotify bekannt gibt, können ab sofort Nutzer auch ohne Premium-Abo gezielt nach einzelnen Liedern suchen und diese direkt abspielen. Wer also unterwegs einen Song im Ohr hat, kann ihn jetzt ohne Umwege in der Spotify-App auf dem iPhone starten. Die Funktion, die man intern „Search & Play“ nennt, macht den Dienst deutlich flexibler. Auch das direkte Öffnen von geteilten Songlinks von Freunden funktioniert nun reibungslos auf dem Smartphone.

Natürlich verschenkt Spotify diese neuen Freiheiten nicht ganz ohne Hintergedanken. Mit einem attraktiveren Gratis-Modell möchte das schwedische Unternehmen die Nutzungszeit erhöhen. Mehr Hördauer führt zu mehr Werbeeinblendungen und steigert somit die Einnahmen in diesem Segment. Langfristig bleibt das Ziel natürlich, mehr Nutzer von den Vorzügen eines bezahlten Abonnements zu überzeugen und sie zu einem Upgrade zu bewegen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass die Möglichkeit, Lieder direkt anzuwählen, nicht unbegrenzt nutzbar ist. Auch die Anzahl der Songs, die man in einer Playlist überspringen darf, bleibt limitiert. Genaue Details zu den Einschränkungen hat Spotify bisher noch nicht kommuniziert.