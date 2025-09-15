Knapp eine Woche ist es her, dass Apple im Rahmen seines „Awe dropping“-Events das iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max sowie neue Apple Watch Modelle und die AirPods Pro 3 angekündigt hat. Gleichzeitig hat das Unternehmen bestätigt, dass am heutigen Montag die finale Version von iOS 26 freigegeben wird. Das iPhone-Update wird allerdings nicht die einzige Aktualisierung sein, die heute veröffentlicht wird. Auch iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26 und HomePod Software stehen heute in den Startlöchern. Doch wann erscheinen die Updates?

iOS 26 und Co.: Zu welcher Uhrzeit gibt Apple die Updates frei?

Bevor am kommenden Freitag die neuen iPhone- und Apple Watch Modelle sowie die AirPods Pro 3 ihren Verkaufsstart feiern, ist am heutigen Montag Update-Tag in Cupertino. Der Countdown läuft und im Laufe des Abends werden Updates für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch Apple Vision Pro, Apple TV und HomePod (mini) freigegeben. Jahr für Jahr drängt sich die Frage auf, zu welcher Uhrzeit die Updates veröffentlicht werden. Auch in diesem Jahr erreichen uns entsprechende Nachfragen unserer Leser.

Im Juni dieses Jahres hatte Apple im Rahmen seiner WWDC-Keynote einen ersten Ausblick auf iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26 und HomePod Software 26 gegeben. Anschließend folgte eine monatelange Beta-Phase, in der Apple die Systeme mit registrierten Entwicklern und Teilnehmern am Apple Beta Programm getestet hat. Nun ist die Beta-Phase beendet und die finale Freigabe steht unmittelbar bevor.

Apple hat lediglich bestätigt, dass iOS 26 und Co. heute freigegeben werden. Eine konkrete Uhrzeit wurde nicht genannt. In den letzten Jahre legte Apple den Schalter gegen 19:00 Uhr um. Mal waren es 5 Minuten früher, mal 5 Minuten später. Von daher gehen wir davon aus, dass Apple auch heute die 19:00 Uhr anpeilt.

Eins, zwei kurze Hinweise haben wir an dieser Stelle noch für euch. Es kann sein, dass die jeweiligen Updates nachher auf den Apple Servern faktisch schon bereitstehen, euch allerdings noch nicht angezeigt werden. Dann habt ein wenig Geduld und versucht es einfach drei Minuten später noch einmal. Denkt vor den Updates in jedem Fall an ein Backup.