Apple hat visionOS 26 gezeigt, ein großes Update vollgepackt mit wegweisenden räumlichen Erlebnissen und neuen Features für die Apple Vision Pro. Alltägliche Interaktionen werden immersiver und persönlicher, mit Widgets, die sich in die Umgebung der Nutzer integrieren, räumlichen Szenen, die Fotos mit generativer KI eine beeindruckend realistische Tiefe geben, Verbesserungen bei Personas, die sich natürlicher und vertrauter anfühlen, und geteilten räumlichen Erlebnissen für Vision Pro Nutzer:innen im selben Raum. visionOS 26 bringt zusätzlich Unterstützung für Inhalte mit 180 Grad-, 360 Grad- und Weitwinkel-Sichtfeld von Insta360, GoPro und Canon, während es neue Unternehmens-APIs Organisationen erlauben, räumliche Erlebnisse zu erstellen, die in visionOS einzigartig sind. Mit der Unterstützung für PlayStation VR2 Sense Controller bekommen Gamer ein neues Spielerlebnis auf der Apple Vision Pro.

Release-Notes zu visionOS 26

Widgets und Persistenz

Widgets integrieren sich nahtlos in deinen Bereich und ermöglichen die Anpassung der Rahmenstärke, -farbe und ‑tiefe.

Durch die Persistenz bleiben Widgets und Apps als Fenster an der von dir gewählten Position, auch wenn du deine Apple Vision Pro neu startest.

Mit der neuen App „Widgets“ kannst du Widgets einfach entdecken und auf jene zugreifen, die auf deiner Apple Vision Pro verfügbar sind.

Mit WidgetKit können Entwickler:innen für ihre Apps Widgets mit Tiefe und Dimensionen erstellen.

Räumliche Szenen

Mit räumlichen Szenen kannst du deine 2D-Fotos mit lebensechter Tiefe in „Fotos“, Safari und der räumlichen Galerie anzeigen.

Mit der API für räumliche Szenen können Entwickler:innen räumliche Szenen in ihre Apps integrieren, um ein noch immersiveres Erlebnis zu bieten.

Safari

Räumliches Surfen blendet Ablenkungen aus, zeigt beim Scrollen räumliche Szenen an und fasst Artikel auf kompatiblen Webseiten automatisch zusammen.

3D-Modelle können direkt in eine Webseite eingebettet werden, sodass sie online angezeigt werden können und mit ihnen interagiert werden kann.

Apple Immersive Video und Weitwinkelvideos können direkt von Webseiten wiedergegeben werden.

Ganz neue Personas

Ganz neue Personas wirken natürlicher und vertrauter, mit verbesserten Haaren, Wimpern, Teints und Bewegungen.

Der Aufnahmeprozess für die Persona wurde aktualisiert, um neue Brillenstile und -materialien einzubeziehen und dir eine Vorschau deiner räumlichen Persona vor dem Speichern zu ermöglichen.

Geteilte Erlebnisse

Erlebe die Apple Vision Pro gemeinsam mit anderen Personen im selben Raum, z. B. beim Ansehen des neuesten Films oder bei der Zusammenarbeit mit Kolleg:innen an einem digitalen Whiteboard.

Apple Intelligence

Bilderstellung Mit mehr Stilen von ChatGPT kannst du zusätzliche Stile wie „Ölgemälde“ und „Anime“ erkunden oder auf „Beliebigen Stil verwenden“ tippen, um das gewünschte Bild und den gewünschten Stil in Image Playground zu beschreiben. Wähle Gesichtsausdrücke für Bilder von Personen in Image Playground aus, sodass sie glücklich, schockiert und mehr aussehen. Persönliche Eigenschaften wie Frisur und Gesichtsbehaarung können für Image Playground und die Genmojis angepasst werden, die von Personen aus deiner Fotomediathek inspiriert sind. Die Image Playground-App unterstützt jetzt auch Englisch (Australien, Kanada, Indien, Singapur, Großbritannien, USA), Französisch (Kanada, Frankreich), Deutsch, Italienisch, Japanisch und Spanisch (Mexiko, Spanien).

Apple Intelligence unterstützt jetzt die folgenden Sprachen für „Schreibtools“, „Mitteilungen mit Priorität“, „E-Mails mit Priorität“ in Mail, „intelligente Antworten“, Mail-Zusammenfassungen, Mitteilungszusammenfassungen, Genmoji, „Image Wand“, Rückblickfilme, die Suche nach Fotos und Videos mit natürlicher Sprache und mehr: Englisch (Australien, Kanada, Indien, Singapur, Großbritannien, USA), Französisch (Kanada, Frankreich), Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Spanisch (Mexiko, Spanien).

Unterstützung für Weitwinkelvideos

Weitwinkel-, 180°- und 360°-Videos von Actionkameras wie Insta360, GoPro und Canon können mit dem neuen Projektionsmedienprofil von Apple nativ auf der Apple Vision Pro wiedergegeben werden.

Enterprise

Mit der Gerätefreigabe für Teams kannst du Geräte einfach und sicher zwischen Teammitgliedern deiner Organisation teilen.

Sichere Hand- und Augendaten, augenärztliche Rezepte und Einstellungen für Bedienungshilfen auf deinem iPhone, damit du schnell eine andere Apple Vision Pro verwenden kannst.

Neue Unternehmens-APIs wie „Geschützte Inhalte“, „Stereoskopische Hauptkamera“ und „Folgemodus für Fenster“ bieten einen erweiterten Sensorzugriff und mehr Kontrolle, sodass Unternehmen leistungsstärkere räumliche Erlebnisse erstellen können.

Bedienungshilfen

Die Live-Erkennung in VoiceOver verwendet maschinelles Lernen auf dem Gerät, um die Umgebung zu beschreiben, Objekte zu finden, Dokumente zu lesen und mehr.

Durch Zoomen in deine Umgebung kannst du leicht sehen, was sich in deinem Blickfeld befindet, wie z. B. beim Zoomen in physische Bücher oder Personen im Raum.

Mit QuickPath ist das Tippen mit Verweil- und Schaltersteuerung einfacher und genauer. Du kannst damit einen Pfad entlang der Tastatur zeichnen und das System prognostiziert das Wort, das du gerade tippst.

„Live-Untertitel“ zeigt Echtzeit-Transkriptionen von gesprochenen Dialogen in mehr Sprachen an, sodass du Gesprächen, FaceTime-Anrufen und Inhalten mit Audioerzählungen folgen kannst.

Mit „Braillezugriff“ kannst du mit deinem verbundenen Brailledisplay mühelos Notizen machen, Dokumente lesen, auf Live-Untertitel zugreifen, Apps starten und verschiedene andere Aufgaben ausführen.

Mit dem Reader für Bedienungshilfen kannst du Text in jeder App leichter lesen, indem du neue Möglichkeiten zur Anpassung des Textes mit umfangreichen Optionen für Schrift, Farbe und Zeilenabstand sowie Unterstützung für „Gelesenen Inhalt“ erhältst.

Auf den Produktseiten im App Store findest du Informationen für Bedienungshilfen, die dir mitteilen, ob Bedienungshilfen wie VoiceOver, die Sprachsteuerung und Untertitel in Apps und Spielen verfügbar sind, bevor du sie lädst.

Weitere Funktionen