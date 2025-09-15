WOW hat eine neue Aktion gestartete, die euch 50 Prozent Rabatt auf das Jahrespaket WOW Filme & Serien beschert. Ihr zahlt somit für die Dauer von 12 Monaten nur 4,98 Euro pro Monat. Für das Jahrespaket werden insgesamt nur 59,76 Euro fällig.

50 Prozent Rabatt auf das WOW Filme & Serien Jahrespaket

Der Streaming-Dienst WOW (ehemals Sky Ticket) hat zeitlich stark befristete Aktion für das Paket WOW Filme & Serien aufgelegt. Falls ihr Interesse an Serien und Filmen habt, so könnte die aktuelle Aktion genau richtig für euch sein. Nur bis zum 21.09.2025 zahlt ihr die Hälfte für das Jahrespaket.

WOW gewährt euch 50 Prozent Rabatt auf das „WOW Filme & Serien“-Jahrespaket, so dass ihr für 12 Monate nur 59,76 Euro bezahlt. Rein rechnerisch sind dies nur 4,98 Euro statt 9,98 Euro pro Monat. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Ihr könnt WOW jederzeit und überall anschauen, ihr brauchst lediglich ein internetfähiges Gerät – ein Receiver ist nicht notwendig. Egal ob ihr lieber auf dem Fernseher, unterwegs auf Smartphone und Tablet oder direkt auf eurem Computer schauen wollt – ihr könnt sofort auf dem Gerät eurer Wahl losstreamen.

>>> JETZT: 12 Monate WOW Filme & Serien für nur 4,98 Euro mtl. <<<