In den frühen Morgenstunden hat Amazon die Prime Deal Days angekündigt. Diese finden am 07. und 08. Oktober statt und bescheren Prime-Mitgliedern Hunderttausende Angebote und Rabatte. Erste Deals sind vorab schon verfügbar. Ihr erhaltet nicht nur drei Monate Kindle Unlimited geschenkt, sondern auch 4-Gratis-Monate Amazon Music Unlimited.

Amazon Music Unlimited: 4-Gratis-Monate sichern

Ab sofort und nur für einen begrenzten Zeitraum erhalten Prime- Mitglieder, die Amazon Music Unlimited bislang nicht genutzt haben, vier Monate kostenlosen Zugang. Nicht-Prime-Mitglieder können den Dienst drei Monate lang gratis testen.

Berechtigte Kunden haben zudem die Möglichkeit, Amazon Music Unlimited per Sprachbefehl über Alexa auf einem Echo- oder Fire TV-Gerät für drei Monate kostenlos zu aktivieren. Bestehende Abonnenten des Einzelpersonen-Tarifs können ihr Abo ohne zusätzliche Kosten für zwei Monate auf eine Familienmitgliedschaft upgraden. Amazon Music Unlimited umfasst über 100 Millionen Songs sowie Top-Podcasts ohne Werbung, jederzeit abrufbar und in hochwertiger Audioqualität. Zusätzlich stehen mehr als 900.000 Audible-Hörbücher zur Verfügung.

In den Teilnahmebedingungen heißt es

Dieses Angebot ist gültig vom 16.09 bis zum 09.10. und kann gegen eine Amazon Music Unlimited-Standardmitgliedschaft eingelöst werden. Vom Angebot ausgeschlossen sind Kunden, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich eines Gratiszeitraums). Nach Ablauf des Angebots wird der Betrag von 10,99 €/month (9,99 €/Monat für Prime-Mitglieder)/Monat inkl. MwSt. berechnet, wenn die Mitgliedschaft nicht während des Gratiszeitraums spätestens zu dessen Ablauf gekündigt wird. Jederzeit kündbar. Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für volljährige Personen. Digitale Inhalte und Dienste sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Digital Germany GmbH einschließlich der Nutzungsbedingungen für Amazon Music. Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Nutzer, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

>>> Hier geht es zur en 4-Gratis-Monaten Amazon Music Unlimited <<<