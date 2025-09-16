Amazon hat soeben die Prime Deal Days für den kommenden Monat angekündigt. Konkret kehren die Prime Deal Days, bei denen Prime-Mitglieder von exklusiven Angeboten profitieren, vom 07. bis 08. Oktober 2025 zurück. Im Rahmen des Shopping-Events dürfen sich Prime Mitglieder auf hunderttausende Angebote und attraktive Rabatte freuen.

Amazon kündigt Prime Deal Days für den 07. bis 08. Oktober 2025 an

Im nächsten Monat kehren die Prime Deal Days zurück. Ab 7. Oktober um 00:01 Uhr erhalten Prime-Mitglieder für 48 Stunden exklusiven Zugang zu saisonalen Angeboten aus Amazons großer Auswahl – von Kosmetikartikeln bis hin zu Haushaltsgeräten ist für jede und jeden etwas dabei. Attraktive Sparmöglichkeiten gibt es beispielsweise bei beliebten Modemarken wie BOSS, Levi’s und Karl Lagerfeld oder Elektronik von Marshall, GoPro und Sennheiser.

Kunden, die Prime noch nicht kennen, aber bei den Prime Deal Days dabei sein möchten, können sich auf Amazon.de/primedealdays anmelden und den Service 30 Tage lang gratis nutzen.

Die ersten Deal sind schon vorab verfügbar. So erhalten Prime-Mitglieder vier Monate Amazon Music Unlimited gratis. Nicht-Prime-Mitgleder können sich den Musik-Streaming-Dienst drei Monate kostenlos sichern.

