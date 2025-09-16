Begleitend zur Freigabe von iOS 26, iPadOS 26 und Co. hat Apple die Mindestanforderungen für iCloud angepasst. Aus einem aktualisierten Support Dokument geht hervor, dass Geräte, auf deinen iOS 10 oder macOS Sierra läuft, die Mindestvorraussetzungen für iCloud nicht mehr erfüllen.

Apple stellt iCloud-Support für iOS 10 und macOS Sierra ein

Apple hat die Mindestvoraussetzungen für iCloud angepasst. Alle iCloud-Funktionen erfordern mindestens iOS 11 oder macOS High Sierra. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass iCloud-Dienste, wie z.B. iCloud Drive, Sichern und Wiederherstellen, iCloud-Fotos, Schlüsselbund, iMessage und mehr, nicht mehr mit iOS 10 und macOS Sierra laufen.

iOS 10 und macOS Sierra wurden im September 2016 veröffentlicht und sind somit neun Jahre alt. iOS 10 war das letzte iOS-Update für das iPhone 5 und das iPhone 5C sowie für das iPad (4. Generation). Diese Modelle haben somit keinen Zugriff mehr auf die iCloud-Dienste.

macOS High Sierra ist mit allen Mac kompatibel, auf denen auch macOS Sierra läuft. Es gibt also keine Macs, die mit der Kompatibilitätsänderung die iCloud-Unterstützung verlieren, es sei denn, diese Macs wurden nicht auf die letzte von ihnen unterstützte Version von macOS aktualisiert.