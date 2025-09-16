Jahrelang gepflegte Wiedergabelisten erschweren oft den Wechsel des Musikstreaming-Dienstes. Apple Music bietet für diese Hürde mit einem offiziellen Import-Werkzeug eine elegante Lösung. Nachdem die Funktion vor kurzem in Deutschland eingeführt wurde, können sich nun auch Nutzer aus der Schweiz und Österreich über die einfache Möglichkeit eines Umzugs freuen.

Wiedergabelisten in Apple Music übertragen

Das Tool wurde nach einer Testphase schrittweise ausgerollt. Im Mai wurde der Dienst in Australien und Neuseeland verfügbar gemacht, bevor im August Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Mexiko, die USA und Großbritannien folgten. Jetzt hat Apple noch ein großes Update nachgelegt, womit die Import-Funktion fast weltweit zugänglich ist. Lediglich in China, Myanmar und Russland ist der Dienst laut MacRumors aktuell nicht nutzbar.

Der Import ist unkompliziert gestaltet. In den Apple Music Einstellungen gibt es die Option „Musik von anderen Musikdiensten übertragen“. Hier erhaltet ihr eine Liste der unterstützten Musikdienste und könnt auswählen, was übertragen werden soll. Unterstützt werden die größten Konkurrenten wie Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Deezer und TIDAL. Apple Music sucht dann nach passenden Titeln im hauseigenen Katalog und fügt die Inhalte der persönlichen Apple Music Bibliothek hinzu.

Apple weist darauf hin, dass einige Titel möglicherweise nicht verfügbar sind oder keine exakten Übereinstimmungen in Apple Music vorliegen. In Fällen, in denen eine exakte Übereinstimmung für einen Song nicht gefunden werden kann, kennzeichnet Apple die Musik entsprechend und zeigt alternative Versionen an, die ausgewählt werden können. Zu beachten ist auch, dass nur vom Benutzer erstellte Wiedergabelisten übertragen werden können, nicht jedoch Wiedergabelisten, die von einem anderen Musikdienst erstellt wurden.