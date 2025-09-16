Anfang 2024 brachte Apple seine Sports-App auf den Markt. Seitdem fragen wir uns, wann die App endlich in Deutschland verfügbar sein wird. Am heutigen Tag ist es endlich soweit. Das heutigen Update bringt die Apple Sports nicht nur in weitere Ländern, sondern hat auch neue Funktionen im Gepäck.

Apple Sports App: Update auf Version 3.3 ist da

Die Apple Sports App bietet Echtzeit-Updates mit Live-Aktivitäten auf deinem Sperrbildschirm oder auf Spieleseiten mit Quoten, Spielstatistiken, Spielereignissen und mehr. Ihr könnt Teams, Ligen, Divisions und Turnieren folgen und eure Home-Ansicht in der App personalisieren. Unterstützt werden die Bundesliga, die 2. Bundesliga, Champions League, Conference League, EFL Championship, Europa League, F1, FA Cup, FBS und FCS NCAA College Football, LaLiga, Leagues Cup, LIGA MX, Ligue 1, Ligue 2, College-Basketball der Männer, Tennis der Männer, Tennis der Frauen, MLB, MLS, NASCAR, NBA, NFL, NHL, NWSL, Primeira Liga, Premier League, Segunda División, Serie A, Serie B, WNBA und College-Basketball der Frauen.

Das Update auf Version 3.3 bietet folgenden Neuerrungen

Jetzt gibt es Widgets für Apple Sports, mit denen du direkt auf dem Home-Bildschirm schnell auf Live-Ergebnisse und Spielpläne zugreifen kannst. Du kannst Widgets anpassen, um jederzeit einen Überblick darüber zu erhalten, was mit deinen Lieblingsmannschaften und -ligen passiert.

• Fans in Österreich, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Portugal und Spanien können jetzt ihren Lieblingsligen und -teams in Apple Sports folgen.

• Das Fußballangebot wächst mit der Bundesliga 2, der Ligue 2, der Primeira Liga, der Segunda División und der Serie B.

• Du kannst jetzt anstehende Ereignisse verfolgen, sodass dir kein Moment des Spiels entgeht. Sobald das Ereignis beginnt, werden Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

• Verfolge NFL- und College-Football-Spiele mit detaillierteren Updates in Live-Aktivitäten und der App, einschließlich Timeouts und mehr.