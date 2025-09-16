Eine Woche ist es her, dass Apple die neue Apple Watch Ultra 3 angekündigt hat, diese lässt sich bereits vorbestellen. Im Anschluss an das Special Event hat das Unternehmen ausgewählten Medienvertretern, Influencern, YouTubern etc. Testgeräte mit an die Hand gegeben. Soeben ist das Presseembargo ausgelaufen, so dass die ersten Reviews / Testberichte online gegangen sind.

Apple Watch Ultra 3 Reviews sind da

Spiegel

Mit ihrer Satellitennotruffunktion, dem 5G-Funk und dem maßvoll verbesserten Display kann man die Ultra 3 zumindest Besitzern der ersten Apple Watch Ultra und jenen, die von einem Standardmodell auf die robustere Version aufrüsten wollen, empfehlen. Bei übrigens unveränderten Preisen für das Vorzeigemodell, die bei 899 Euro anfangen.

Stern

Ohnehin wird die Apple Watch Ultra 3 weiter für ihr Hauptziel gewappnet: So lange wie möglich ohne Steckdose und sogar ohne unterstützendes Smartphone auszukommen. Dazu erhält sie eines der wichtigsten Notfall-Features des iPhones: Als erste Apple Watch kann sich die Ultra 3 direkt mit Satelliten verbinden und auch dann einen Notruf absetzen, wenn keine Verbindung zum Mobilnetz besteht. Die Verbindung zum Satelliten lässt sich in einem Demomodus ausprobieren, sie funktionierte im Test sowohl zwischen engen Häuserzeilen in Hamburg als auch im Silicon Valley gut.

9to5Mac

Die Apple Watch Ultra 3 ist ein beeindruckendes Update der bereits etablierten Apple Watch-Reihe. Noch längere Akkulaufzeit, neue Display-Technologie, 5G und die «erste Satellitenverbindung einer Apple Watch machen sie zu einem herausragenden Modell im Sortiment. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir erfahren, wie Satellitenverbindungen Leben retten.

Tom´s Guide

Die Apple Watch Ultra 3 erfindet das Rad nicht neu, aber das muss sie auch nicht. Mit dem hellsten und größten Display, dem langlebigsten Akku, 5G und jetzt auch Satellitenverbindung ist sie die ultimative Apple Watch für alle, die alles, was Apple zu bieten hat, am Handgelenk haben möchten.

Video-Reviews

