Vergangene Woche hat Apple gleich drei neue Apple Watch Modelle angekündigt. Neben der Apple Watch Ultra 3 hat das Unternehmen auch die Apple Watch 11 sowie die Apple Watch SE 3 angekündigt. Im Anschluss an das Special Event hat Apple ausgewählten Journalisten, YouTubern und Influencern Testgeräte der neuen Smartwatches mit an die Hand gegeben. Soeben ist das Presseembargo gefallen und die ersten Reviews / Testberichte sind online gegangen. Nachdem wir euch bereits auf die Reviews zur Apple Watch Ultra 3 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit der Apple Watch 11 sowie Apple Watch SE 3 weiter.

Erste Testberichte sind da: Apple Watch 11 & Apple Watch SE 3

Ab sofort stehen die ersten Reviews und Testberichte zur Apple Watch 11 und Apple Watch SE 3 bereit. Wir haben uns ein wenig umgeschaut, und euch ein Meinungsbild eingeholt. Beide Modelle werden gelobt, wobei die Apple Watch SE 3 sicherlich den größten Sprung zum Vorgänger gemacht hat. Immer ist es drei Jahre her, dass die Apple Watch SE 2 auf den Markt gekommen ist. Mit einem Preis ab 269 Euro bietet sie einen großen Funktionsumfang und dürfte mehr Nutzer denn je ansprechen.

Spiegel

Und jetzt ist da auch die SE, die Special Edition der Apple Watch, die nach drei Jahren endlich aktualisiert wurde. Sie ist in der aktuellen Version SE 3 der heimliche Star des neuen Line-ups. […] Anders als bei der SE 3 sind die Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger bei der Watch 11 überschaubar. Zieht man die per Update auf watchOS 26 auf die Apple Watch 10 nachgelieferten Neuerungen ab, bleiben der 5G-Mobilfunk und die um stattliche sechs Stunden von 18 auf 24 Stunden ausgeweitete Akkulaufzeit als wichtigste Argumente für das neue Modell übrig, genau wie das verbesserte Ion-X-Deckglas. Es ist dasselbe wie bei der SE3. Dass die Watch 11 zudem eine neue Drehgeste beherrscht, mit der man Mitteilungen durch ein Drehen des Handgelenks ausblenden kann, ist nett, aber beileibe kein Kaufgrund.

Stern

Bei der Series 11 ist vor allem das stabilere Display ein Kaufgrund. Die größten Neuerungen bekommt das Sparmodell: Die Apple Watch SE zieht mit älteren Modellen der Series 9 gleich. Damit ist die Apple Watch SE die einzige klare Kaufempfehlung. Will man einen günstigen Einstieg in die Welt der Apple Watch, ist die nur 250 Euro teure Uhr gerade klar die beste Wahl. Bei den beiden anderen Modellen dürfte für viele Käufer die deutlich günstigeren Vormodelle ausreichen, wenn man auf die neuen Features verzichten kann. Vor allem in Blick auf die Zukunft ist 5G aber natürlich ein gewichtiges Argument.

9to5Mac

Die Apple Watch SE 3 verfügt über einen S10-Chip, ein Always-On-Display, Double-Tap-Gestenunterstützung, Handgelenkstemperaturmessung zur retrospektiven Eisprungbestimmung, Schlafapnoe-Erkennung, Schnellladeunterstützung, 5G-Unterstützung bei Mobilfunkkonfigurationen, integrierte Siri-Funktion und viele weitere Verbesserungen. Sie ist außerdem mit der neuen Sleep Score-Funktion kompatibel. In den USA ist das Gerät weiterhin ab nur 249 US-Dollar erhältlich.

The Verge

Die Grenze zwischen SE 3 und Series 11? Für viele ist sie nicht mehr existent. Der Skeptiker in mir glaubt, dass der Erfolg der SE 3 teilweise darauf abzielt, mehr Menschen für das Apple Watch-Ökosystem zu gewinnen. Sie ist unglaublich wertvoll, und Apple hat gerade fünf Quartale in Folge mit rückläufigen Apple Watch-Auslieferungen hinter sich, die auf eine geringere Verbrauchernachfrage, weniger Modelle und langweilige Funktionserweiterungen zurückzuführen sind. Man muss kein Finanzexperte sein, um zu erkennen, dass die SE 3 in Sachen Umsatz wahrscheinlich ein voller Erfolg wird.

CNET

Apple gibt für die Series 11 eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden bei „normaler Nutzung“ an, und nachdem ich sie mindestens drei volle Akkuzyklen lang getragen habe, kann ich das bestätigen. Mit aktivierten Benachrichtigungen (viel Slacking und SMS-Schreiben), mindestens einem 30- bis 45-minütigen Outdoor-Workout pro Tag, einer ganzen Nacht Schlaf-Tracking und gelegentlichem Einsatz der Taschenlampe habe ich es regelmäßig geschafft, zwischen 27 und 32 Stunden pro Ladung herauszuholen.

Video-Reviews

