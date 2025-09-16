Pünktlich um 19:00 Uhr hat Apple am gestrigen Abend den Update-Montag gestartet und Aktualisierungen für alle seine Systeme bereitgestellt. Seitdem lassen sich iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, HomePod Software 26 und visionOS 26 herunterladen und installieren. Nahezu parallel hat das Unternehmen die amerikanischen Detail-Seiten aktualisiert und zumindest für iOS 26, iPadOS 26 und macOS 26 PDF-Dokumente zur Verfügung gestellt, mit denen ausführlicher auf die Neuerungen eingegangen wird.

iOS 26: Apple veröffentlicht PDF mit rund 200 Neuerungen

Nach de Freigabe von iOS 26 und Co. hat Apple für seine iPhone-, iPad- und macOS-Updates PDF-Dokumente veröffentlicht, mit denen das Unternehmen ausführlicher auf die enthaltenen Neuerungen eingeht.

Das jeweilige PDF ist in drei Kategorien unterteilt: Design, Hauptfunktionen und weitere Neuerungen. Diese sind wiederum in weitere Bereiche, wie z.B. Telefon, Nachrichten, Karten, Musik, Genmoji, Wallet, Apple Spiele und viele weitere unterteilt. Zudem sind Funktionen, die im Zusammenhang mit Apple Intelligence stehen, mit einem kleinen Symbol optisch hervorgehoben. So könnt ihr euch schnell und einfach orientieren und die jeweiligen Neuerungen erforschen. Interessiert ihr euch Beispielsweise für die neuen Funktionen in der Musik-App, so listet Apple vier Neuerungen auf:

AutoMix : Wie ein DJ sorgt AutoMix für einen nahtlosen Übergang von einem Song zum nächsten und nutzt Time-Stretching und Beat-Matching, um ein noch nahtloseres Hörerlebnis zu bieten.

: Wie ein DJ sorgt AutoMix für einen nahtlosen Übergang von einem Song zum nächsten und nutzt Time-Stretching und Beat-Matching, um ein noch nahtloseres Hörerlebnis zu bieten. Angepinnte Musik : Platziere deine Lieblingsmusik ganz oben in Ihrer Mediathek, um schnell darauf zugreifen zu können.

: Platziere deine Lieblingsmusik ganz oben in Ihrer Mediathek, um schnell darauf zugreifen zu können. Übersetzung und Aussprache der Songtexte : Verstehe die Texte und singe in verschiedenen Sprachen mit – direkt in der „Aktueller Titel“-Ansicht von Apple Music.

: Verstehe die Texte und singe in verschiedenen Sprachen mit – direkt in der „Aktueller Titel“-Ansicht von Apple Music. Verbesserte Replay-Einblicke: Sieh dir deine Monats- und Jahresendstatistiken ganz einfach in der App an.

Hier findet ihr die PDF-Dokument: iOS 26 (PDF), iPadOS 26 (PDF) und macOS 26 (PDF).