Parallel zur Freigabe von iOS 26 hat Apple verschiedene Support-Dokumente zum großen iPhone-Update veröffentlicht. Eins dieser Dokumente beschäftigt sich mit der neuen Funktion „Adaptive Leistung“. Wie nun bestätigt wird, ist „Adaptive Leistung“ standardmäßig beim iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max aktiviert.

iPhone Air und iPhone 17 Modelle: „Adaptive Leistung“ ist standardmäßig aktiviert

Mit iOS 26 führt Apple die neue Funktion „Adaptive Leistung“ (im Englischen: „Adaptive Power“) ein. Was hat es mit der adaptiven Leistung auf sich? Wenn der Batterieverbrauch höher als gewöhnlich ist, kann das iPhone die Batterielaufzeit verlängern, indem es die Leistung anpasst. Beispielsweise kann die Displayhelligkeit verringert werden, einige Aktivitäten können länger dauern oder der Stromsparmodus wird bei 20 Prozent Ladestand aktiviert.

Grundsätzlich steht „Adaptive Leistung“ für das iPhone Air und alle iPhone 17-, iPhone 16- und iPhone 15 Pro Modelle zur Verfügung. Die Funktion ist standardmäßig beim iPhone Air und den iPhone 17 Modellen aktiviert, während sie bei den iPhone 16 Modellen sowie den iPhone 15 Pro Modellen standardmäßig ausgeschaltet ist. Möchtet ihr auf den älteren Geräten die Funktion aktivieren, so könnt ihr dies über Einstellungen -> Batterie -> Strommodus -> Adaptive Leistung erledigen.

Da Adaptive Leistung Apple Intelligence verwendet, ist die Funktion nur auf iPhone-Modelle verfügbar, die grundsätzlich Apple Intelligence unterstützen.

Nicht zu verwechseln ist die „Adaptive Leistung“ mit dem Stromsparmodus. Dabei werden einige Hintergrundaktivitäten, die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Bildrate und die Bildschirmhelligkeit auf dem iPhone vorübergehend reduziert und bestimmte Funktionen wie 5G, iCloud-Synchronisierung, das Abrufen von E-Mails und mehr werden eingeschränkt.