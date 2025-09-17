Apple hat bestätigt, das die neuen AirPods Pro 3 einen neuen „Akustischer Dichtungstest“ („Acoustic Seal Test“) verwenden, um die Passform und den richtigen Sitz der Kopfhörer zu testen. Der neue Acoustic Seal Test soll sicherstellen, dass Sie die richtige Ohrstöpselgröße für die beste Klangqualität und Geräuschunterdrückung verwenden.

AirPods Pro 3: neuer „Akustischer Dichtungstest“ zum Sitz der Kopfhörer

Bereits seit den AirPods Pro (1. Generation) bietet Apple einen Passtest für Ohreinsätze an. Dieser Test, der auch für die AirPods Pro (2. Generation) genutzt wird, wurde nun für die AirPods Pro (3. Generation) überarbeitet. Apple empfiehlt, mit den mittleren Silikon-Ohreinsätzen zu beginnen. Wenn ihr keine gute Dichtung erzielt können, wechselt zu einem größeren Ohreinsatz. Wenn sich die Ohrstöpsel zu groß anfühlt, wechselt zu einem kleineren Ohreinsatz.

Apple hat für die AirPods Pro 3 neue schaumstoffverstärkte Ohreinsätzen entwickelt, die es jetzt in fünf Größen gibt (XXS, XS, S, M und L). Dabei ist die Größe XXS komplett neu.

Die AirPods Pro 3 verfügen über einen Herzfrequenzsensor, der Hautkontakt erfordert. Die beste Ohrstöpselgröße für die Genauigkeit des Herzfrequenzsensors kann sich von der besten Größe für die akustische Abdichtung unterscheiden. Die AirPods Pro 3 sollten in einem 45-Grad-Winkel zu eurem Gesicht positioniert sein, wobei der Herzfrequenzsensor am Ohr anliegt. Wenn Herzfrequenzmessung inkonsistent ist, empfiehlt Apple, eine andere Ohrstöpselgröße auszuprobieren.

Der „Akustische Dichtungstest“ kann initiiert werden, indem die AirPods Pro 3 mit einem iPhone mit iOS 26 oder einem iPad mit iPadOS 26 verbunden werden. Über Einstellungen -> AirPods Pro 3 könnt ihr dann den Acoustic Seal Test auswählen.