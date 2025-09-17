Mit der Ankündigung der Prime Deal Days 2025 hat der Online Händler bereits die ersten Aktionen gestartet. Ihr erhaltet nicht nur 4-Gratis-Monate Amazon Music Unlimited (Nicht-Prime-Mitglieder: 3 Monate), sondern auch noch 3 Gratis-Monate Kindle Unlimited.

Amazon schenkt euch 3 Monate Kindle Unlimited

Amazon hat im Vorfeld der diesjährigen Prime Deal Days eine Promotion gestartet, bei der ihr euch Kindle Unlimited 3 Monate lang komplett kostenlos sichern könnt. Falls ihr den Service schon immer mal ausprobieren oder einfach mal kennenlernen möchtet, so habt ihr jetzt die Chance dazu. Noch kein Prime-Mitglied? Hier könnt ihr Prime 30 Tage kostenlos testen.

Mit Kindle Unlimited erhaltet ihr Zugriff auf Millionen von eBooks und eMagazin-Abos. Zudem habt ihr unbegrenzten Zugriff auf tausende Hörbücher. Für jeden Geschmack sollte das eBook, Magazin oder Hörbuch dabei sein. Hier findet ihr die Kindle Unlimited Nutzungsbedingungen.

Im Rahmen dieses Deals zahlt ihr für die ersten drei Monate nur 0 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 35,25 Euro. Nach Ablauf des Testzeitraums werden monatlich 11,75 Euro fällig. Allerdings habt ihr jederzeit die Möglichkeit unter www.amazon.de/kucentral zu kündigen, so dass euch keinerlei Kosten entstehen.

Das Angebot ist zeitlich befristet und kann nur bis zum 08. Oktober 2025 in Anspruch genommen werden.

-> JETZT: 3 Gratis-Monate Kindle Unlimited sichern