Apple hat in der Nacht zu heute ein frisches Firmware-Update für die Powerbeats Pro 2 veröffentlicht. Das Update mit der Build 8A353 ersetzt die bisherige Build 7B30, die im März freigegeben wurden. Das neue Update bringt iOS 26 Funktionen auf die Beats-Kopfhörer.

Powerbeats Pro 2: Update bringt iOS 26 Funktionen

Anfang dieser Woche hatte Apple unter anderem iOS 26 veröffentlicht und gleichzeitig ein Firmware-Update für die AirPods Pro 2 und AirPods 4 freigegeben. Nun folgt ein Update für die Powerbeats Pro 2.

Mit der aktualisierten Firmware fügt Apple neue Funktionen hinzu, die in Kombination mit iOS 26 eingeführt wurden. Die Herzfrequenzüberwachungsfunktion der Powerbeats Pro 2 ist jetzt mit der Fitness-App kompatibel, und Träger können Echtzeit-Leistungswerte wie Herzfrequenz, verbrannte Kalorien und die Burn Bar sehen. Diese Features erforderten bis dato eine Apple Watch.

Sowohl die Apple Watch als auch die Powerbeats Pro 2 können gleichzeitig verwendet werden, um Daten an die Health-App zu liefern. Zudem hat Apple einen neuen Algorithmus entwickelt, der die Herzfrequenz-Lesegeschwindigkeit verbessert. Sollten die Powerbeats Pro 2 nicht perfekt im Ohr sitzen, so dass sich das Ganze negativ auf die Pulsmessung auswirkt, gibt es eine Warnung der Kopfhörer.

Die Herzfrequenzmessung mit den Powerbeats Pro 2 funktioniert unter iOS 26 auch, wenn ihr nur einen Kopfhörer eingesetzt habt und zudem können die Powerbeats Pro 2 auch zum Zählen von Schritten verwendet werden. Eine weitere Neuerung, die Apple bereits für die AirPods Pro anbietet, schafft nun den Sprung auf die Beats-Kopfhörer. Die Rede ist von Siri-Kopfgesten, so das ihr beim Tragen der Kopfhörer nicken oder den Kopf schütteln könnt, um Fragen mit ja oder nein zu beantworten, Telefonate anzunehmen oder abzulehnen etc. pp.

Die neue Firmware kann auf den Powerbeats Pro 2 installiert werden, indem sie an die Stromversorgung angeschlossen werden und sichergestellt wird, dass sie sich in Bluetooth-Reichweite eines iPhone, iPad oder Mac befinden, das mit WLAN verbunden ist. Manchmal kann es einen Augenblick dauern, bis das Update angestoßen wird.

