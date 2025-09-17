Noch keinen Monat ist es her, dass Apple die neue Fantasy Abenteuerserie „Die Schwestern Grimm“ (Im Englischen hört die Serie nicht ganz unerwartet auf den Titel „The Sisters Grimm“) angekündigt hat. Bevor die Serie am 03. Oktober 2025 auf dem Video-Streaming-Dienst startet, wurde nun der offizielle Trailer veröffentlicht.

„Die Schwestern Grimm“: Offizieller Trailer ist da

Apple TV+ hat den Trailer zu „Die Schwestern Grimm“ veröffentlicht, einer neuen animierten Fantasy-Abenteuerserie, die am Freitag, den 3. Oktober 2025, ihre Premiere feiert. „Die Schwestern Grimm“ basiert auf Michael Buckleys Bestseller-Buchreihe der New York Times und ist eine abenteuerliche und herzerwärmende Reise über mysteriöse Schwestern, die von den Brüdern Grimm abstammen und die, obwohl sehr unterschiedlich, ein ziemlich tolles Team bilden.

Zwei verwaiste Schwestern finden sich in einer Stadt voller Menschen zurecht, die direkt aus Fantasie und Märchen stammen. Sie begegnen Helden und Schurken gleichermaßen und untersuchen gleichzeitig das Geheimnis ihrer verschwundenen Eltern. „Die Schwestern Grimm“ verbindet Entdeckung, Fantasie und Abenteuer und vermittelt wichtige Lektionen für alle Altersgruppen.