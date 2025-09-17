Während die nächste Generation des iPhone endlich vorbestellt werden kann, hatten ausgewählte Medienvertreter bereits die Chance, die brandneuen iPhone 17 Modelle zu testen. Ein Blick auf die ersten Tests zeigt schnell, dass der aktuelle Hype durchaus gerechtfertigt ist. Doch nicht nur die neuen Pro-Modelle und das ultradünne iPhone Air wissen zu überzeugen, wie die Testberichte zum Standardmodell des iPhone 17 Lineups beweisen.

Das iPhone 17

Auf den ersten Blick mag das iPhone 17 wie eine vertraute Weiterentwicklung wirken, doch bei genauerem Hinsehen offenbaren sich einige interessante Neuerungen. Besonders das Display und die Kameras wurden grundlegend überarbeitet.

Das Super Retina XDR Display wächst auf 6,3 Zoll und verfügt über dünnere Ränder. Dank ProMotion-Technologie passt sich die Bildwiederholrate jetzt auch beim Standardmodell dynamisch bis zu 120 Hertz an. Das Ergebnis ist ein butterweiches Scrollen und eine flüssige Darstellung bei Spielen. Gleichzeitig spart das System Energie, indem es die Frequenz bei statischen Inhalten auf ein Hertz reduziert.

Eine weitere spannende Neuerung des iPhone 17 betrifft das komplett neue Kamerasystem. Apple verabschiedet sich von alten Gewohnheiten und führt mit der Center Stage Frontkamera eine praktische Funktion ein. Erstmals kommt hier ein quadratischer Sensor zum Einsatz, der nicht nur ein breiteres Sichtfeld bietet, sondern auch Selfies mit bis zu 18 Megapixeln ermöglicht.

Auch auf der Rückseite hat sich einiges getan. Das iPhone 17 setzt nun vollständig auf 48 Megapixel Sensoren. Die Fusion-Hauptkamera bietet laut Apple einen zweifachen Tele-Zoom in optischer Qualität. Damit vereint sie praktisch zwei Objektive in einem. Die neue Ultraweitwinkel-Kamera löst ebenfalls mit 48 Megapixeln auf und liefert damit eine viermal höhere Auflösung als ihr Vorgänger.

Nachfolgend haben wir einige Eindrücke der ersten iPhone 17 Testberichte für euch zusammengestellt:

Display

Laut The Verge ist das neue Display des iPhone 17 ein echter Game Changer:

„In Bezug auf Größe, Auflösung und Spezifikationen entspricht das Display des iPhone 17 dem des diesjährigen Pro-Modells. Das Bemerkenswerteste an dieser Änderung ist, dass das iPhone 17 endlich über ein Always-On-Display verfügt. Die Funktion arbeitet genauso wie bei den Pro-Modellen. Wenn man das iPhone 17 ablegt, wird das Display gedimmt und zeigt eine verblasste Version des Hintergrundbildes, der Widgets, der Uhr und der Benachrichtigungen an. Die Möglichkeit, schnell einen Blick auf das Smartphone zu werfen, um Informationen zu erhalten, ist äußerst praktisch und macht das Gerät sofort viel nützlicher.“

TechRadar hebt in seinem Testbericht das neue 6,3 Zoll Super-Retina-XDR-Display hervor:

„Ja, das 6,3 Zoll Super-Retina-XDR-OLED-Display des iPhone 17 unterstützt jetzt ProMotion, was bedeutet, dass es ein butterweiches Erlebnis beim Scrollen, Wischen, Spielen, Streamen und sogar bei der allgemeinen Navigation bietet, da es sich je nach Aktivität spontan von 1 Hz bis zu 120 Hz anpasst. Die Vorgängermodelle iPhone 16, 15 und 14 waren alle auf 60 Hz festgelegt, was keine große Sache war, wenn man nicht von einem 120-Hz-Gerät kam, aber dies ist ein wirklich schönes Upgrade. Die Display-Story des iPhone 17 ist wirklich die Summe seiner Teile. ProMotion, Always-On und ein etwas größeres Display sorgen für ein großartiges Erlebnis, und allein dieses Display bietet einen erheblichen Mehrwert. Oh, und es ist außerdem mit Ceramic Shield 2 beschichtet, wodurch es dreimal so kratzfest ist wie das Display des iPhone 16 – das ist ein Gewinn, besonders wenn man dazu neigt, das iPhone fallen zu lassen.“

Kamera

CNET äußerte sich besonders positiv über die Verbesserungen der Kamera:

„Es ist interessant, dass ein günstigeres iPhone-Modell mehr Flexibilität beim Fotografieren bietet, da das iPhone Air keine 0,5-fach-Fotos oder Videos im Kinomodus aufnehmen kann. Das ist ein weiterer Vorteil des Basismodells. Wie das iPhone Air nimmt auch das iPhone 17 12-Megapixel-2x-Teleaufnahmen auf, die beim Vergrößern ein hohes Maß an Detailgenauigkeit bieten. Fotos werden standardmäßig mit 24 Megapixeln aufgenommen, aber man kann auf 48 Megapixel umschalten, um etwas mehr Details festzuhalten.“

A19-Chip

PC Mag hat den A19 auf seine Fähigkeiten getestet und war merklich beeindruckt:

„Ich habe das Smartphone einer Reihe typischer Benchmark-Tests unterzogen, um zu sehen, wie es im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet. Überraschenderweise läuft es etwas schneller als das iPhone Air, das unter Last deutlich heißer wird als das 17. Die Pro-iPhones sind hingegen nur etwa 10 % schneller, was nicht so ein großer Unterschied ist, wie ich erwartet hatte. […] Letztendlich sind das iPhone 17 und seine Kombination aus Speicher und A19-Leistung mehr als ausreichend, um alle eure Apps, täglichen Aufgaben und Apple Intelligence-Anfragen zu bewältigen. In meinen Tests hatte das Smartphone keine Probleme damit, KI-Bilder zu generieren, neue Genmoji zu erstellen und die Bearbeitungswerkzeuge von Apple Fotos zu betreiben.“

Auch der Spiegel ist mit der Leistung des A19 für den Alltagsgebrauch sehr zufrieden:

„Die wichtigste Einschränkung des iPhone 17 gegenüber den Pro-Modellen und dem iPhone Air ist, dass es als einziges mit einem A19-Chip und nicht dessen Pro-Variante bestückt ist. Im Alltag ist mir das allerdings kein einziges Mal störend aufgefallen. Scrollen, Surfen, Bildbearbeitung laufen darauf ebenso geschmeidig wie bei den teureren Modellen.“

Akkulaufzeit

Tom’s Guide berichtet derweil in seinem Test von einer geringfügigen Verbesserung bei der Akkulaufzeit:

„Unser Akku-Test zeigt eine Verbesserung, wenn auch nur eine geringe. Das iPhone 17 erreicht eine Laufzeit von 12 Stunden und 47 Minuten, was einer Verbesserung von 34 Minuten gegenüber dem iPhone 16 entspricht. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber man sollte bedenken, dass das iPhone 17 diesmal ein größeres 6,3 Zoll Display hat. Ich kann bestätigen, dass ich mit einer vollen Ladung eine Akkulaufzeit von einem ganzen Tag erreiche. Grob gesagt habe ich kurz vor dem Schlafengehen noch 15 % Akkulaufzeit. […] Ich freue mich, berichten zu können, dass Apple auch die Ladegeschwindigkeit des iPhone 17 verbessert hat: Mit dem 35W-Kabel-Ladegerät ist der Akku in 15 Minuten zu 39 % und in 30 Minuten zu 71 % aufgeladen. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem iPhone 16, aber Apple hat noch mehr zu bieten, denn es unterstützt auch 25W-Qi-2.2-Laden.“

Design

PC Mag ist mit dem gewohnten Design des iPhone 17 zufrieden:

„Es hat zwar nicht das schlanke Design des Air oder das klobige Kameramodul der Pro-Modelle, aber das iPhone 17 bietet eine gute Balance zwischen Größe, Gewicht, Funktionen und Benutzerfreundlichkeit. Von allen neuen Apple-Smartphones ähnelt das Standard-iPhone 17 in seinem Aussehen am ehesten seinem unmittelbaren Vorgänger. […] Es hat eines der einfachsten und klarsten Designs und verbindet auf elegante Weise sein Ceramic Shield 2-Frontglas, Ceramic Shield-Rückglas und Aluminiumrahmen mit dezenten Übergängen und einer komfortablen Form. Jeder, der in den letzten Jahren das Basis-iPhone-Modell gekauft hat, wird sich mit seiner kompakten Größe, soliden Verarbeitungsqualität und den vertrauten Bedienelementen sofort wohlfühlen. Die diesjährigen Farbvarianten umfassen ein ansprechendes Lavendel, Salbei, Nebelblau, Schwarz und Weiß.“

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tester sehr zufrieden mit dem iPhone 17 sind. Tom’s Guide geht sogar so weit zu sagen, dass das iPhone 17 „bessere Upgrades als die Pro-Modelle“ bietet.

„Ihr werdet überrascht sein, wie viele Verbesserungen Apple vorgenommen hat. Mit so vielen Änderungen und Upgrades beweist das iPhone 17, dass es das Smartphone ist, das sich die meisten Menschen zulegen sollten, dank neuer Funktionen wie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, schnellerem Laden, hellerem Display, doppelt so viel Speicherplatz und einer raffinierten Selfie-Kamera – und das alles zum gleichen Preis wie zuvor.“

Nachfolgend haben wir euch noch einige Test-Videos und Unboxings zum iPhone 17 zusammengestellt:

