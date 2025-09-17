Da das iPhone 17 Pro (Max) bereits jetzt Rekorde bricht, scheint es nicht so, als würden allzu viele Leute auf Bewertungen warten. Doch wird der Hype den Geräten gerecht? Das sollen uns heute die ersten Testberichte zum iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max zeigen.

Das iPhone 17 Pro (Max) im Test

Die neuen Pro-Modelle bieten eine der größten Designänderungen des iPhone seit Jahren. So verfügen das iPhone 17 Pro und Pro Max jetzt über einen Unibody-Rahmen aus Aluminium und eine Rückkamera, die sich über die gesamte Breite erstreckt. Dabei gibt es erstmals eine 48-Megapixel-Tele-Kamera, die einen 4-fachen und 8-fachen optischen Zoom ermöglicht. Die völlig neue Frontkamera verfügt über einen quadratischen 18-Megapixel-Sensor, der eine automatische Drehung und Center Stage ermöglicht.

Das große Kamera-Upgrade wird von dem leistungsfähigen und effizienten A19 Pro Chip unterstützt. Das Vapor-Chamber-Kühlsystem sorgt dabei für eine bessere Wärmeableitung. Zu den weiteren neuen Funktionen gehören eine deutlich längere Akkulaufzeit, eine verbesserte Antireflexbeschichtung, Ceramic Shield 2, ein helleres Display, Genlock-Unterstützung und vieles mehr.

Nachfolgend haben wir einige Testberichte zusammengestellt:

Kamera

Bezüglich der Kamera-Leistung schreibt WIRED:

„Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max derzeit die besten Smartphone-Kameras sind, zumindest in den USA. Es gibt Momente, in denen ein Konkurrenzmodell das iPhone übertrifft (in der Regel das Pixel 10 Pro). Aber im Großen und Ganzen fand ich die Fotos des iPhone einen Hauch schärfer als die seiner Konkurrenten, auch wenn es nicht immer die besten Ergebnisse in schwierigen Situationen erzielte oder Hauttöne perfekt wiedergab. […] Mir gefallen die neue Kamera mit 4-fach-Zoom und die optikähnliche Qualität bei 8-fach-Zoom sehr gut. […] Die 18-MP-Selfies auf den neuen iPhones sind schärfer denn je und konkurrenzfähig, obwohl ich immer noch die Wiedergabe meiner Hautfarbe auf dem Pixel bevorzuge. […] Ein wesentlicher Faktor für die herausragende Qualität dieser iPhone-Kameras ist jedoch ihre unvergleichliche Videoleistung. Sowohl die Front- als auch die Rückkamera bieten eine überlegene Stabilisierung gegenüber der Konkurrenz. Der Wechsel zwischen den Objektiven während der Aufnahme erfolgt reibungslos und nahtlos, und die Videoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen ist deutlich weniger körnig.“

Genlock-Funktion

Die Profi-Fähigkeiten im Kamerabereich hören nicht bei der Hardware auf, sondern werden auch mit der Software weitergeführt, wie der Spiegel erklärt:

„Zu solchen Dauerbelastungen zählen auch das Videoformat ProRes RAW sowie die Genlock-Funktion, die von den Pro-iPhones jetzt unterstützt werden. […] Als Genlock wird die Möglichkeit bezeichnet, mehrere iPhones bei Videoaufnahmen bildgenau miteinander zu synchronisieren. So sind etwa Aufnahmen wie in »Matrix« möglich, für die etliche Kameras in einem Kreis um das Motiv aufgebaut werden und die Szene parallel aus extrem vielen Blickwinkeln aufzeichnen. Im Nachgang sind so Aufnahmen möglich, die mit herkömmlichen Kameras nur mit enormem Aufwand zu produzieren wären. Profi-YouTuber sind von diesen Möglichkeiten begeistert. Normale Anwender werden sie wohl nicht einmal bemerken.“

A19 Pro

Mit dem A19 Pro ist das iPhone 17 Pro (Max) laut WIRED perfekt für AAA-Games vorbereitet und kann die hohe Leistung dank des neuen Wärmemanagements auch lange aufrechterhalten:

„Ich habe eines der derzeit anspruchsvollsten Spiele auf dem iPhone gespielt – Assassin’s Creed Mirage – und die Leistung war deutlich flüssiger als letztes Jahr, als ich es auf dem iPhone 16 Pro gespielt habe. Das iPhone 17 Pro wurde zwar immer noch heiß, aber die Wärme verteilte sich über die gesamte Rückseite des Smartphones, sodass es sich beim Spielen nicht so unangenehm anfühlte (im Gegensatz zum iPhone 17 und Air). Ich habe die Grafikeinstellungen auf das Maximum gestellt, und die Bildrate pro Sekunde war deutlich stabiler, sodass ich kaum noch Ruckler gesehen habe.“

Vapor Chamber

9to5Mac geht näher auf das “Vapor Chamber”-Kühlsystem ein:

„Somit ist die Vapor Chamber nicht nur ein Marketingbegriff. Sie trägt tatsächlich dazu bei, dass das iPhone 17 Pro kühler läuft und seine hohe Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten kann. In allen meinen Tests lief das iPhone 17 Pro deutlich kühler als das iPhone 16 Pro. Wenn es dennoch warm wird, beispielsweise durch Sonneneinstrahlung oder beim Schnellladen, wird die Wärme viel besser abgeleitet. Sie konzentriert sich nicht mehr an einer Stelle. Die Wärme verteilt sich über die gesamte Rückseite des Smartphones, sodass sich keine einzelne Stelle heiß anfühlt.“

Neural Engine

Wie Engadget festhält, profitieren auch die KI-Fähigkeiten von dem A19 Pro, was unter anderem Image Playground demonstriert:

„Ich möchte Apple für die verbesserte Leistung in Image Playground und Genmoji loben. Früher dauerte es ewig, bis KI-generierte Bilder oder Emojis angezeigt wurden (insbesondere solche, die auf einem Bild einer Person aus meinem Fotoalbum basierten), aber auf dem iPhone 17 Pro konnte ich mehrere Optionen nacheinander anzeigen lassen, bevor es zu Verzögerungen kam. Bilder, bei denen ich mich für die realistischeren Stile von ChatGPT entschieden habe, dauerten viel länger, aber insgesamt habe ich hier eine deutliche Verbesserung der Geschwindigkeit festgestellt. Die neuronalen Beschleuniger in der Sechs-Kern-GPU des A19 Pro leisten hier sicherlich ganze Arbeit.“

Akkulaufzeit

Auch die Akkulaufzeit weiß zu überzeugen, wie Computer Bild in seinem Testverfahren feststellen konnte:

„Das neue Design schafft tatsächlich mehr Platz für den Akku – die Kapazität wächst von 4685 mAh (iPhone 16 Pro Max) auf 5088 mAh. Gleichzeitig verbaut Apple moderne Chips, etwa einen effektiveren Prozessor. Im Endergebnis trumpfte das iPhone 17 Pro Max im Test-Labor mit einer dramatisch verlängerten Laufzeit auf, schlug mit 13:48 Stunden sogar den einstigen Akku-King 13 Pro Max noch um fünf Minuten. Aufladen gelingt auch etwas schneller, mit bis zu 42 Watt. Im Test war der Akku nach einer halben Stunde zu 64 Prozent gefüllt, nach einer Viertelstunde zu 36 Prozent. Eine ganze Ladung dauerte 108 Minuten (1:48 h). Auch drahtlos kann das 17 Pro Max geladen, schluckt per Qi2 und neueren MagSafe-Ladeschalen bis zu 25 Watt.“

Cosmic Orange

Die neue Farboption „Cosmic Orange“ kommt bei 9to5Mac sehr gut an:

„Können wir auch über die Cosmic Orange Farbe sprechen? Meine Güte, sie ist wunderschön. Auffällig, ja, aber auch wunderschön. Es ist das erste Mal, dass Apple ein iPhone Pro in einer auffälligen und kräftigen Farbe auf den Markt bringt. Ich bin froh, dass es sich um ein unverfälschtes Orange handelt. Es mag nicht jedermanns Sache sein, aber ich würde diese Orange-Variante jederzeit Pastelltönen und gedeckten Farben vorziehen.“

Nachfolgend haben wir euch noch einige Test-Videos zum iPhone 17 Pro und Pro Max zusammengestellt:

