Das Presseembargo ist gefalle und die ersten iPhone Air Reviews sind da. Was sagen die ersten Testberichte zu einem Gerät, welches Apple mit den Worten „Das iPhone Air kommt mit einem unglaublich dünnen und leichten Design, das robuster ist als jedes vorherige Modell, mit innovativen Kamerafunktionen und einer bemerkenswerten Batterielaufzeit für den ganzen Tag“ beschreibt?

iPhone Air Reviews sind da

Vor etwas über einer Woche hat Apple das neue iPhone Air angekündigt. Soeben ist das Presseembargo gefalle, gleiches gilt übrigens auch für das iPhone 17 und iPhone 17 Pro (Max). Kurzum: Ausgewählte Medienvertreter, YouTuber und Influenzer haben ihre ersten Reviews / Testberichte online gestellt. Wir haben uns umgeblickt und sagen euch, wie die Meinungen zu dem ultradünnen iPhone Air sind.

Blick

Das Air ist wie ein Gala-Outfit. Atemberaubend schön, ein Hingucker auf jeder Bühne. Aber wird die Show bis tief in die Nacht gehen? Eher nicht, denn dafür fehlt die Ausdauer. Wer Design über alles stellt, bekommt hier das eleganteste iPhone aller Zeiten. Wer lange ohne Steckdose auskommen will, greift besser zum iPhone 17, 17 Pro – oder packt die Powerbank ein.

The Verge

Ich habe versucht herauszufinden, für wen genau das Air geeignet ist. Und ich denke, dieses Gerät ermöglicht ein entspanntes Leben. Es ist für jemanden, der sich nicht an einem kurzen Akku und einer möglicherweise kürzeren Akkulaufzeit stört. Es ist für jemanden, der auf verpasste Fotos verzichten kann, weil er nicht herauszoomen konnte. Für jemanden, auf den diese Beschreibung zutrifft, ist es ein lohnendes Gerät. Und es ist definitiv ein Statement.

WIRED

Die Akkulaufzeit des iPhone Air ist besser als erwartet. Bei durchschnittlicher Nutzung hielt das Air in der Regel einen ganzen Tag durch. Ich erreichte etwa fünf Stunden Bildschirmzeit und um 22:30 Uhr waren noch etwa 18 Prozent übrig. Das war zwar okay, aber meine Erwartungen waren auch sehr niedrig. Bei meinem letzten ultradünnen Testgerät, dem Samsung Galaxy S25 Edge, musste ich den Akku schonen, und ich war überrascht, dass dies beim Air nicht der Fall war. Vielnutzer werden dieses Telefon tagsüber zweifellos aufladen müssen. An einem Reisetag nahm ich das Telefon um 5:30 Uhr morgens vom Ladegerät und nutzte es ausgiebig zum Navigieren, Musikstreaming, Telefonieren und für Instagram-Videos. Um 16:30 Uhr war der Akku wieder bei 2 Prozent. Wenn das für Sie nach einem ganz normalen Tag klingt, werden Sie die Grenzen der Akkulaufzeit dieses Telefons sicherlich spüren. Insgesamt war ich nicht so besorgt um den Akku wie bei Samsungs dünnem Telefon.

CNET

Ansonsten lieferte die Rückkamera des iPhone Air durchweg gute Ergebnisse. Auf meinen vielen Bildern von Wasserfällen, Teestunden und Stadtlandschaften sind Schatten und Lichter gut ausbalanciert, die Farben naturgetreu und die Bilder insgesamt scharf und klar. Bei Porträtaufnahmen (mein bevorzugter Kameramodus) wird der Hintergrund gekonnt verwischt, sodass Motive – sei es ein dekadentes Teetablett, eine Kunstinstallation oder der talentierte Jesse Orrall von CNET – hervorstechen.

Video-Reviews

