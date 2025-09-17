Jahrelang hat Apple die Idee eines Touchscreens im Mac strikt abgelehnt. Diese Haltung scheint nun zu bröckeln. So berichtet der Analyst Ming-Chi Kuo, dass das erste MacBook Pro mit OLED-Display tatsächlich mit einem Touchscreen ausgestattet sein wird. Auch wenn diese Aussicht viele Mac-Fans erfreuen dürfte, sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, dass es sich hier noch um ein Gerücht handelt.

Touchscreen für das MacBook Pro

Laut Kuo wird Apple eine sogenannte „On Cell Touch“-Technologie verwenden, die den Touch-Sensor direkt in das Display integriert. Doch woher kommt Apples Umdenken? Dieser Sinneswandel ist womöglich das Ergebnis einer langen Analyse des Nutzerverhaltens auf dem iPad.

Apple hat offenbar erkannt, dass eine direkte Interaktion in vielen Situationen nicht nur intuitiver ist, sondern auch die Produktivität steigern kann. Es geht jedoch nicht darum, das exzellente Trackpad abzulösen. Vielmehr soll das Nutzungserlebnis um eine weitere, direkte Eingabemethode erweitert werden, die je nach Aufgabe die praktischere Lösung darstellt.

Wann kommt das MacBook Pro OLED?

Über den genauen Zeitplan der MacBook OLED-Generation herrscht noch Unklarheit. Ursprünglich war von OLED-Modellen mit M5-Chips für Ende 2025 die Rede, was mit großer Wahrscheinlichkeit nicht eintreten wird. Die M5 MacBook Pro Modelle werden nun für Anfang 2026 erwartet, wobei mittlerweile davon ausgegangen wird, dass das OLED-Upgrade erst zum Jahresende 2026 erfolgen wird. Dann könnten die OLED-Modelle bereits in den Genuss des M6-Chips kommen. Neben dem OLED-Touchscreen soll das MacBook Pro auch ein deutlich dünneres Design und eine verkleinerte Notch erhalten. Es zeichnet sich also ein umfassendes Upgrade ab.