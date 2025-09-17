Seit längerem hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook arbeitet und bei diesem einen iPhone-Chip zum Einsatz bringen wird. Nun heißt es, dass dieses MacBook noch im Laufe des Jahres in die Massenproduktion geht und Ende 2025 oder Anfang 2026 angekündigt wird.

MacBook mit iPhone-Chip soll noch 2025 in die Massenproduktion gehen

Der für gewöhnlich gut unterrichtete Analyst Ming Chi Kuo meldet sich auf X zu Wort und gibt seine jüngsten Erkenntnisse zum mutmaßlichen Einsteiger-macbook zum Besten. Dabei wiederholt er noch einmal seine Einschätzung, dass das „günstige“ MacBook, welches von einem iPhone-Chip angetrieben werden soll, im vierten Quartal in die Massenproduktion gehen soll. Dies deutete daraufhin, dass das Gerät Ende 2025 oder Anfang 2026 eingeführt wird.

Kuo schreibt

Das günstigere MacBook-Modell mit iPhone-Prozessor, dessen Serienproduktion im vierten Quartal 2025 geplant ist, wird kein Touch-Display unterstützen. Die Spezifikationen für die zweite Generation, die für 2027 erwartet wird, werden noch diskutiert und könnten Touch-Unterstützung beinhalten.

Den Bezug zum Touch-Display stellt Kuo her, da der Analyst davon ausgeht, dass Apple sein kommendes OLED MacBook Pro mit einem Touch-Display ausrüstet.

Gerüchten zufolge arbeitet Apple einem preiswerteren MacBook mit iPhone-Chip. Zuletzt wurde ein 13 Zoll Modell mit A18 Pro Chip kolportiert. Es aber auch denkbar, dass Apple einen A19 oder A19 Pro verbaut. 2027 könnte bereits die zweite Generation des Einsteiger-MacBook folgen. Dem A18 Pro und dem A19 Pro fehlt insbesondere die Thunderbolt-Unterstützung, so dass das MacBook wahrscheinlich mit normalen USB-C-Anschlüssen ausgestattet sein wird. Dieser Anschluss wäre bei der Datenübertragung auf bis zu 10 Gbit/s begrenzt. Der Laptop würde zudem nativ nur ein einziges externes Display unterstützen. Interessant wird sicherlich der Preis. Das aktuelle MacBook Air startet in den USA bei 999 Dollar (899 Dollar für Bildungskunden). Von daher könnte das Einsteiger-MacBook 699 Dollar oder 799 Dollar kosten.