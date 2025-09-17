Wir haben gute Nachrichten für alle Fans der Apple Original-Serie „The Morning Show“. Am heutigen Tag startet nicht nur die vierte Staffel der Drama-Serie, Apple TV+ hat auch bekannt gegeben, dass man die fünfte Staffel in Auftrag gegeben hat.

„The Morning Show“: 4. Staffel ist gestartet

„The Morning Show“ gehörte zu den ersten Serien, die am 01. November 2019 auf Apple TV+ gestartet sind. Seitdem erfreut sie sich großer Beliebtheit und am heutigen Tag startet die Serie bereits in ihre vierte Staffel, fast zwei Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel.

Nachdem die UBA-NBN-Fusion abgeschlossen ist, muss sich der Newsroom mit neu gewonnener Verantwortung, versteckten Motiven und der schwer fassbaren Natur der Wahrheit in einem polarisierten Amerika auseinandersetzen. In einer Welt voller Deepfakes, Verschwörungstheorien und Vertuschungen von Unternehmen – wem können Sie vertrauen? Und wie kannst du wissen, was tatsächlich real ist? Neben Aniston und Witherspoon sind in der vierte Staffel der zweifacher Emmy-Preisträger Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie, der Emmy-Preisträger Jon Hamm und viele weitere Schauspieler zu sehen.

Zum Start der vierten Staffel steht zunächst die erste Episode „Mein römisches Imperium“ bereit. UBN bereits sich auf Olympia 2024 in Paris vor, doch eine unerwartete Krise stürzt den Sender ins Chaos. Kommenden Mittwoch geht es mit Folge 2 „Die öffentliche Revolution“ weiter.

Apple TV+ gibt 5. Staffel in Auftrag

Darüberhinaus hat Apple TV+ bekannt, dass das weltweite Hit-Drama „The Morning Show“ um eine fünfte Staffel verlängert wurde. Viel mehr haben die Verantwortlichen bislang noch nicht zur Fortsetzung verraten. Inhalte sowie ein mögliches Startdatum wurden nicht genannt.

Die ersten drei Staffeln von „The Morning Show“ stehen vollständig auf Apple TV+ auf Abruf bereit.