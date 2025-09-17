Anfang dieser Woche hat Apple die finale Version von watchOS 26 veröffentlicht. Auf die begleitenden Release-Notes und enthaltenen Neuerungen sind wir bereits eingegangen. Allerdings führt Apple nicht immer alle neuen Funktionen auf, die ein Update mit sich bringt. Wie sich nun zeigt, warnt watchOS 26 bei langsamen Ladegeräten.

watchOS 26 warnt bei langsamen Ladegeräten

Apple hat ein neues Support Dokument veröffentlicht und bestätigt mit diesem, dass euch watchOS 26 bei langsamen Ladegeräten warnt. Für das schnellste Aufladen solltet ihr ein USB-C Power Delivery Ladegerät und das magnetische USB-C Apple Watch Ladekabel verwenden, das mit eurer Watch geliefert wurde.

Wenn eure Apple Watch mit watchOS 26 erkennt, dass euer Ladeerlebnis verbessert werden könnte, seht ihr in „Einstellungen“ -> „Batterie“ eine Meldung „Langsames Ladegerät“. Das bedeutet nicht, dass mit eurer Apple Watch oder eurem Ladegerät etwas nicht stimmt. Dies bedeutet nur, dass eure Uhr mit einem Ladegerät mit höherer Wattzahl schneller aufgeladen werden kann.