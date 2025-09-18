Mit der Ankündigung der neuen iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro Modelle sowie der Freigabe von iOS 26 hat Apple nun begleitende Benutzerhandbücher veröffentlicht. Diese richten sich an iPhone-Neulinge, aber auch an „alte Hase“, die sich noch einmal intensiver mit dem iPhone beschäftigen möchten.
Apple veröffentlicht Benutzerhandbuch zum iPhone Air, 17 und 17 Pro [iOS 26]
Apple hat Benutzerhandbücher für das iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max veröffentlicht. Diese sind untergliedert in
- Willkommen
- Einführung in das iPhone
- Neue Funktionen in iOS 26
- Einrichtung und erste Schritte
- Grundlagen
- iPhone personalisieren
- Mit Text und Grafiken arbeiten
- Kamera
- Apps
- Siri
- Apple Intelligence
- Sicherheitsfunktionen des iPhone
- Familienfreigabe
- Bildschirmzeit
- Zubehör
- iPhone mit iPad, Mac und Windows-Geräten verwenden
- CarPlay
- Bedienungshilfen
- Datenschutz und Sicherheit
- Neu starten, aktualisieren, zurücksetzen und wiederherstellen
- Sicherheit, Handhabung und Support
- Urheberrechte und Marken
Falls ihr euch noch einmal mit dem ein oder anderen Thema beschäftigen möchtet, so wisst ihr nun, wo ihr die passenden Informationen findet.
