Mit der Ankündigung der neuen iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro Modelle sowie der Freigabe von iOS 26 hat Apple nun begleitende Benutzerhandbücher veröffentlicht. Diese richten sich an iPhone-Neulinge, aber auch an „alte Hase“, die sich noch einmal intensiver mit dem iPhone beschäftigen möchten.

Willkommen

Einführung in das iPhone

Neue Funktionen in iOS 26

Einrichtung und erste Schritte

Grundlagen

iPhone personalisieren

Mit Text und Grafiken arbeiten

Kamera

Apps

Siri

Apple Intelligence

Sicherheitsfunktionen des iPhone

Familienfreigabe

Bildschirmzeit

Zubehör

iPhone mit iPad, Mac und Windows-Geräten verwenden

CarPlay

Bedienungshilfen

Datenschutz und Sicherheit

Neu starten, aktualisieren, zurücksetzen und wiederherstellen

Sicherheit, Handhabung und Support

Urheberrechte und Marken

Falls ihr euch noch einmal mit dem ein oder anderen Thema beschäftigen möchtet, so wisst ihr nun, wo ihr die passenden Informationen findet.