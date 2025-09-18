In der vergangenen Woche hat Apple die neue Apple Watch Ultra 3, Apple Watch 11 und Apple Watch SE 3 angekündigt. Alle drei Modelle lassen sich bereits vorbestellen und feiern morgen ihren offiziellen Verkaufsstart. Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch 11 unterstützen die neue Funktion Bluthochdruck-Mitteilungen. Doch nicht nur die nagelneuen Modelle unterstützen dieses Features, grundsätzlich steht dieses unter watchOS 26 auf der Apple Watch 9 oder neuer und der Apple Watch Ultra 2 oder neuer zur Verfügung. Nun geht der Hersteller näher darauf ein, wie das Ganze funktioniert.

Apple erklärt: So funktioniert die Bluthochdruck-Mitteilungen auf der Apple Watch

Mit watchOS 26 bringt Apple die neue Funktion Bluthochdruck-Mitteilungen auf die Apple Watch 9 oder neuer und die Apple Watch Ultra 2 oder neuer. Dieses Feature kann Nutzer benachrichtigen, wenn Anzeichen von chronischem Bluthochdruck – oder Hypertonie – erkannt werden.

Begleitend zur Präsentation der neuen Apple Watch Modelle und der Freigabe von watchOS 26 hat Apple ein neues Support Dokument veröffentlicht, welches genauer auf die Bluthochdruck-Mitteilungen eingeht. Zunächst einmal ist kein neuer Sensor notwendig, da die Funktion auch von älteren Apple Watch Modellen unterstützt wird.

Eure Apple Watch kann Daten analysieren, die vom optischen Herzsensor erfasst werden, und euch benachrichtigen, wenn sie ein Muster von Bluthochdruck erkennt. Bluthochdruck-Mitteilungen erfordern 30 Tage Daten, und die Datenerfassung beginnt, wenn die Bluthochdruck-Mitteilungen mit der Health-App auf dem iPhone eingerichtet werden. Ihr müsst mindestens 22 Jahre alt, nicht schwanger und bei euch darf keine Bluthochdruck diagnostiziert worden sein.

Ihr aktiviert Bluthochdruck-Mitteilungen über die Health-App -> Profilsymbol (oben rechts) -> Funktionen -> Gesundheits-Checkliste. Sollet ihr eine Bluthochdruck-Mitteilung erhalten, solltet ihr einen Arzt konsultierend eure Blutdruckmessungen besprechen. Ihr werdet von eurer Apple Watch aufgefordert, ein Blutdruckprotokoll zu schreiben und eine Blutdruckmanschette zu verwenden, um Ihren Blutdruck 7 Tage lang zu messen und zu verfolgen.

Weiter macht Apple darauf aufmerksam, dass die Bluthochdruck-Mitteilungen nicht dazu gedacht sind, Bluthochdruck oder andere Erkrankungen wie Blutgerinnsel, Schlaganfall, Vorhofflimmern, kongestive Herzinsuffizienz oder hohen Cholesterinspiegel zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu unterstützen. Nicht alle Menschen mit Bluthochdruck erhalten eine Benachrichtigung. Die Apple Watch kann keine Herzinfarkte erkennen. Wenn ihr jemals Schmerzen in der Brust, Druck, Engegefühl oder einen Herzinfarkt verspürt, ruft sofort den Rettungsdienst an. Die Apple Watch SE unterstützt die Funktion Bluthochdruck-Mitteilungen nicht.