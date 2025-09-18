Nachdem kürzlich die vierte Staffel von „The Morning Show“ auf Apple TV+ gestartet ist, kündigen die Verantwortlichen weiteren „Seriennachschub“ an. So wurde die neue Drama-Serie „The Off Weeks“ mit Ben Stiller und Jessica Chastain in Auftrag gegeben. Viele Details sind allerdings noch nicht bekannt.

Apple TV+ kündigt „The Off Weeks“ an

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Streaming-Dienst sein Serienangebot um „The Off Weeks“ erweitern wird. Dabei handelt es sich um eine spannende neue Miniserie mit acht Folgen. In den Hauptrollen sind zu sehen und gleich fungieren als ausführende Produzenten die Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain (demnächst „The Savant“), und der Emmy-Preisträger Ben Stiller („Severance“). Regie führt Michael Showalter („The Idea of You“, „The Dropout“), und als Showrunner agiert Alissa Nutting („Made for Love“).

Als die Scheidung das Leben des Schriftstellerprofessors Gus Adler ins Chaos stürzt, kämpft er in den Wochen, in denen er das Sorgerecht für die Kinder hat, darum, die Dinge zusammenzuhalten. Doch in seinen freien Wochen verliebt er sich gefährlich in Stella West, eine geheimnisvolle Frau, deren Ankunft Gus‘ Pflichten und Ambitionen auf einen tödlichen Kollisionskurs bringt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ben Stiller mit Apple TV+ zusammenarbeitet. Bei der Thriller-Serie „Severnace“ und der Doku „Stiller & Meara: Nothing is Lost.” führt Stiller Regie. Chastain wird bald im kommenden Apple Original-Thriller „The Savant“ zu sehen sein, in dem sie die Hauptrolle spielt und als ausführende Produzentin fungiert.