Apple hat vor wenigen Augenblicken eine neue Version von iOS 26.0 veröffentlicht. Die neue Build 23A345 steht ausschließlich für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max zur Verfügung. Solltet ihr zum morgigen Verkaufsstart euer iPhone 17 Pro (Max) ausgehändigt bekommen, so könnt ihr euer Gerät direkt aktualisieren.

Apple veröffentlicht neue Version von iOS 26.0 für iPhone 17 Pro Modelle

Anfang dieser Woche hatte Apple iOS 26.0 (Build 23A341) veröffentlicht. Kurz vor dem Verkaufsstart der neuen iPhone 17 Modelle schiebt das Unternehmen nun noch ein Update für die Pro-Modelle nach.

Alle vier neuen iPhone-Modelle haben iOS 26 vorinstalliert, Allerdings Build 23A330 und nicht die Version, die Apple am Montag veröffentlicht hat. Das iPhone 17 und das iPhone 17 Air müssen morgen auf iOS 26 Version 23A341 aktualisiert werden, während für die Pro-Modelle Build 23A345 wartet.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, welche Verbesserungen die neue Build mit sich bringt. Neue Funktionen solltet ihr in keinem Fall erwarten. Wir gehen davon aus, dass Apple ausschließlich unter der Haube gearbeitet, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert hat.

Parallel dazu arbeitet Apple bereits an iOS 26.0.1. Dieses Update könnte einen Kamera-Bug beim iPhone Air und iPhone 17 Pro (Max) beheben.