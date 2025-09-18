Kaum hat Apple iOS 26 mit seinem frischen Liquid Glass Design für alle Nutzer freigegeben, laufen in Cupertino bereits die Vorbereitungen für das erste Wartungsupdate. Die neue Version iOS 26.0.1 dürfte schon bald erscheinen, um kleinere Probleme der neuen Software zu beheben und die Stabilität zu verbessern.

iOS 26.0.1 steht in den Startlöchern

Wie 9to5Mac berichtet, stammen die Informationen zum Update von einem privaten Account auf X. Der anonyme Nutzer soll jedoch bereits zuvor akkurate Informationen geleakt haben.

Die kommende Version soll die Buildnummer 23A35_ tragen. Es gibt noch keine konkreten Informationen darüber, was dieses Update Neues bringen wird. Wie bei solchen frühen Updates üblich, wird es sich primär um die Behebung kleinerer Fehler kümmern. Es ist also nicht mit neuen Funktionen zu rechnen, sondern mit einer Optimierung des bestehenden Systems.

Ein konkreter Grund für die schnelle Veröffentlichung könnte ein seltener Kamerafehler sein. So entdeckte beispielsweise Henry Casey von CNN Underscored Probleme mit seinem neuen iPhone Air und iPhone 17 Pro. Er gab zu Protokoll, dass eines von zehn Bildern, die mit seinem iPhone Air oder dem iPhone 17 Pro aufgenommen wurden, „kleine geschwärzte Boxen und weiße Kritzeleien“ zeigen, wenn sich helles LED-Licht vor der Linse befindet.

Apple hatte bereits bestätigt, dass ein Softwareproblem bei den neuen Modellen besteht. Das iOS 26.0.1 Update wird wahrscheinlich diesen Fehler beheben, gerade rechtzeitig zum morgigen Verkaufsstart der Geräte. Parallel dazu erwarten wir, dass Apple bereits in der kommenden Woche die erste Beta von iOS 26.1 für Entwickler bereitstellt.