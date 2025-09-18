Während der Ankündigung der neuen iPhone-Modelle ist Apple explizit auf die Akkulaufzeit des iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max eingegangen. Es hieß, dass die Akkulaufzeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen deutlich gesteigert werden konnte. Nun liegen erste Akku-Tests vor, die uns aufzeigen, wie gut sich die neuen 2025er Modelle tatsächlich schlagen.

iPhone Air & 17 (Pro): erster Akku-Test ist da

Akkulaufzeiten, die Apple für seine iPhone-Modelle angibt sind das eine, doch wie schlagen sich die jeweiligen Modelle im Alltag bzw. bei ersten Akku.-Tests. YouTuber The Tach Chat hat das iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max einem ersten Akku-Test unterzogen und die Ergebnisse mit dem iPhone 16 Pro Max verglichen.

Konkret wurden YouTube-Videos über WLAN und das Mobilfunknetz gestreamt. Alle Geräte lieferten eine gute Akku-Laufzeit und lagen näher beieinander als man hätte annehmen können.

Das iPhone 16 Pro Max erreichte7 Stunden und 29 Minuten. Das iPhone 17 Pro Max war das Gerät, welches am längsten durchhielt (7Stunden und 58 Minuten). Aber selbst das „kleinere“ iPhone 17 Pro konnte mit 7 Stunden 34 Minuten das 16 Pro Max schlagen. Das iPhone Air erreichte 6 Stunden 43 Minuten und das iPhone 17 kam auf 6 Stunden 55 Minuten.

Natürlich variieren die Ergebnisse der Akkulaufzeit erheblich, je nachdem, was ihr tun, welche Signalstärke vorherrscht, wie die Displayhelligkeit eingestellt ist und vieles mehr. Bewertet den Test als ersten Anhalt, wie sich die neuen iPhone Air bzw. iPhone 17 (Pro) Modelle im Vergleich zum iPhone 16 Pro Max aus dem Vorjahr schlafen.