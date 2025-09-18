Die Gerüchte um ein faltbares iPhone von Apple verdichten sich zusehends. Jüngste Berichte aus Asien deuten darauf hin, dass die Pläne weit über theoretische Konzepte hinausgehen. Apple scheint aktiv die Weichen für die Produktion zu stellen und bereitet einen der größten Technologiesprünge seit der Einführung des ersten iPhone vor. Was einst eine Frage des „Ob“ war, scheint nun eine des „Wie“ und „Wann“ zu werden.

Der Fahrplan zur Fertigung

Die größte Neuigkeit betrifft Apples Produktionsstrategie. Laut Nikkei Asia führt Apple offenbar intensive Gespräche mit Zulieferern in Taiwan, um dort eine Testproduktionslinie aufzubauen. Diese sogenannte „Mini Pilot Line“ soll nicht der Massenfertigung dienen, sondern als eine Art Hightech-Werkstatt fungieren. Hier will Apple die benötigten Maschinen validieren, Fertigungsschritte optimieren und die Parameter für eine reibungslose Herstellung des komplexen Faltmechanismus feinjustieren. Ein solcher Schritt ist entscheidend, um die hohen Qualitätsstandards zu gewährleisten, für die Apple bekannt ist.

Langfristig verfolgt Apple damit ein noch größeres Ziel. Sobald die Prozesse in Taiwan etabliert und perfektioniert sind, plant das Unternehmen, die gesamte Pilotlinie in Indien nachzubauen. In dem Land soll dann später auch die Massenproduktion des neuen faltbaren iPhone stattfinden. Ganz ohne Hürden verläuft der Plan jedoch nicht. Berichten zufolge gestaltet sich bereits die Suche nach einem geeigneten Grundstück in Taiwan schwierig. Die Insel kämpft mit begrenzten Flächen und einem Mangel an Arbeitskräften. Allein für die Testlinie würde man schätzungsweise rund tausend qualifizierte Mitarbeiter benötigen, was eine erhebliche Herausforderung darstellt.

Das „iPhone Fold“

Während die Produktionsmaschinerie langsam anläuft, stellt sich die viel spannendere Frage. Was für ein Gerät erwartet uns mit dem „iPhone Fold“ eigentlich? Führende Analysten wie Ming-Chi Kuo zeichnen bereits ein recht detailliertes Bild. Demnach wird das erste faltbare iPhone kein Klapphandy im Stil eines alten Motorola Razr, sondern ein Gerät im Buchformat. Es soll sich zu einem beeindruckenden inneren Display von etwa 7,8 Zoll entfalten und im geschlossenen Zustand einen praktischen 5,5 Zoll großen Außenbildschirm bieten.

Um im gefalteten Zustand Platz zu sparen und ein möglichst schlankes Design zu ermöglichen, wird Apple voraussichtlich auf Face ID verzichten. Stattdessen soll Touch ID ein Comeback feiern, integriert in den seitlichen Ein- und Ausschalter. Eine ähnliche Lösung kennen wir bereits vom iPad Air und iPad mini. Was die Kameras betrifft, so wird eine Dual-Kamera auf der Rückseite erwartet, ergänzt durch jeweils eine Frontkamera für den gefalteten und entfalteten Zustand. Experten schätzen den Verkaufspreis des „iPhone Fold“ auf 2.000 bis 2.500 US-Dollar, was im etablierten Preisbereich für Premium-Foldables liegen würde. Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche, dass Apple das faltbare Gerät Ende nächsten Jahres veröffentlichen wird.

„iPhone Fold“ soll Verkäufe beflügeln

Apple verspricht sich von der Einführung des faltbaren Modells einen enormen Nachfrageschub. Die Erwartungen sind so hoch, dass man Zulieferer bereits auf eine um 10 Prozent höhere Bestellmenge für das gesamte iPhone 18 Lineup im Jahr 2026 vorbereitet. Das Ziel sind rund 95 Millionen produzierte Geräte dieser Generation.

Die Strategie dahinter ist clever. Das faltbare iPhone soll als sogenanntes „Halo-Produkt“ fungieren. Die immense Aufmerksamkeit und das technische Prestige des Falt-Modells sollen auf die gesamte Produktpalette abstrahlen und Kunden in die Apple Stores locken. Selbst wenn sich viele am Ende für ein traditionelles iPhone 18 entscheiden, hätte das Aushängeschild seine Aufgabe erfüllt. Zulieferer warnen zwar, dass Apples Prognosen manchmal bewusst hoch angesetzt werden, um Lieferengpässe zu vermeiden. Ein Wachstum von mindestens fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr halten sie jedoch für realistisch. Sollten sich diese Erwartungen erfüllen, könnte das Jahr 2026 für Apple einen neuen Superzyklus einläuten, der die Verkaufszahlen in neue Höhen treibt.