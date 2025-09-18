Die ersten Reviews zum iPhone Air, iPhone 17 und iPhone 17 Pro wurden gestern veröffentlicht. Aus diesen geht hervor, dass es in seltenen Fällen beim iPhone und iPhone 17 Pro vereinzelte Kamera-Probleme gibt, der dazu führt, dass schwarze Boxen und weiße Kritzeleien in Fotos erscheinen. Das Problem wurde seitens Apple bereits erkannt und die Entwickler arbeiten an einem Bugfix-Update. Gut möglich, dass die Probleme bereits mit dem Update auf iOS 26.0.1 behoben werden.

Apple kündigt Bugfix-Update für iPhone Air und iPhone 17 Pro

Henry Casey von CNN Underscored entdeckte Probleme mit seinem neuen iPhone Air, als er bei einem Konzert Fotos aufnahm. Diese scheinen auch beim iPhone 17 Pro vorhanden zu sein. Er gab zu Protokoll, dass eines von zehn Bildern, die mit dem iPhone Air oder dem iPhone 17 Pro aufgenommen wurden, „kleine geschwärzte Boxen und weiße Kritzeleien“ zeigen, wenn sich helles LED-Licht vor der Linse befindet.

Gegenüber Casey gab Apple an, dass es sich um ein Problem handelt, das in sehr seltenen Fällen auftreten kann, wenn ein LED-Lichtdisplay extrem hell ist und direkt in die Kamera scheint. Das Unternehmen bestätigte, dass man an dem Problem arbeitet und einen Fix in einem kommenden Softwareupdate zur Verfügung stellt.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass kurz nach der Freigabe eines großen iOS-Updates Probleme auftauchen. Meist folgen dann zwei bis drei kleinere Updates, um die ersten Fehler zu beseitigen. Wir gehen davon aus, dass Apple noch in diesem Monat iOS 26.0.1 freigeben wird, um den ersten Schwung an Fehlern zu beseitigen.