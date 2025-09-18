Update 18.09.2025: Das Bundeskartellamt hat heute den Erwerb der CECONOMY AG durch die JD.com freigegeben.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „JD.com ist bislang nur in sehr geringem Umfang in Deutschland aktiv. Der Zusammenschluss weist deshalb nur wenige wettbewerbliche Berührungspunkte auf und gibt keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken.“

(/Update Ende)

Original-Artikel vom 31.07.2025: Die beiden Elektronikhändler MediaMarkt und Saturn stehen vor einem bedeutenden Umbruch. Der chinesische Handelsriese JD.com plant, die Mehrheit an der CECONOMY AG zu übernehmen, dem Mutterkonzern beider Marken. Die geplante Übernahme ist bereits offiziell bestätigt, allerdings steht sie noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Was sich mit JD.com ändern soll

JD.com bietet den Aktionären von CECONOMY 4,60 Euro pro Aktie, was das Unternehmen mit rund 4 Milliarden Euro bewertet. Bereits zugesagt haben mehrere Großaktionäre, darunter Haniel, Beisheim, Freenet und Convergenta. Letztere behält dennoch einen beachtlichen Anteil von 25,4 Prozent. Im Erfolgsfall plant JD.com ein Delisting von CECONOMY von der Börse.

JD.com will die Position als führender Elektronikhändler Europas mit frischen Impulsen ausbauen. Der chinesische E-Commerce-Konzern bringt hierfür umfassende Erfahrung in Bereichen wie Logistik, Lagerhaltung und Digitalisierung ein. Der Konzern verspricht, dass es keine Stellenstreichungen und keine Standortschließungen geben wird. Dabei sollen die gewohnten Marken und das Management beibehalten werden. JD.com verpflichtet sich zudem, in den ersten drei Jahren nach dem Kauf keine Gewinnabführungsverträge oder ähnliche Eingriffe vorzunehmen.

JD.com

JD.com zählt zu den größten E-Commerce-Plattformen Asiens und hat sich durch ein hochmodernes Logistiknetzwerk sowie eigene Lager- und Lieferdienste einen technologischen Vorsprung erarbeitet. Das Unternehmen ist in China für seine extrem schnellen Lieferzeiten bekannt, dort kommen 95 Prozent der Online-Bestellungen am selben oder nächsten Tag beim Kunden an.

Wie viel von dieser Effizienz in den europäischen Handel überschwappt, bleibt spannend. In Europa ist JD.com mit 1.600 Mitarbeitern bereits aktiv und betreibt Logistikzentren unter anderem in Deutschland, Frankreich und Polen.