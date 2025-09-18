Apple hat in der vergangenen Woche nicht nur das iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max angekündigt, sondern begleitend auch neue iPhone-Cases auf den Markt gebracht. Einen Teil der Hüllen werden unter der Marke Apple angeboten und wiederum andere Hüllen bietet Apple über die Tochtergesellschaft Beats an. Noch bevor die neuen iPhone-Modelle auf dem Markt sind, könnt ihr bereits bares Geld bei den jeweiligen Cases sparen. So sind diese bei Amazon schon deutlich reduziert.

Original Apple- und Beats-Hüllen für iPhone 17 (Pro) mit Rabatt kaufen

Sowohl Apple als auch Beats bieten unterschiedliche Hüllen für das iPhone Air sowie iPhone 17 (Pro) an. Durch die Bank könnt ihr diese bei Amazon bereits mit Rabatt kaufen.

Exemplarisch blicken wir auf drei Hüllen. Das Original Apple iPhone 17 Pro Funktionsgewebe Case mit MagSafe kostet direkt bei Apple 69 Euro. Bei Amazon erhaltet ihr das Case für 59 Euro. Das Original Apple iPhone 17 Silikon Case mit MagSafe kostet bei Apple 59 Euro, bei Amazon zahlt ihr nur 49 Euro. Der Listenpreis des Beats iPhone Air Case mit MagSafe liegt bei 55 Euro, bei Amazon erhaltet ihr dieses für nur 40 Euro.

