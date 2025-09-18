Freenet startet eine neue Mobilfunkmarke mit dem Namen „Unlimited Mobile“. Wie es der Name bereit bereits impliziert, bietet „Unlimited Mobile“ SIM-Only Mobilfunktarife mit unbegrenztem Datenvolumen an – und zwar in allen deutschen Netzen.
Neue Marke: Unlimited Mobile
Unlimited bietet SIM-Only Mobilfunkarife mit unbegrenztem Datenvolumen in allen deutschen Netzen an. Ganz egal, ob ihr einen Unlimited-Tarif im Netz der Telekom, Vodafone oder o2 sucht, so werdet ihr bei Unlimited Mobile fündig. Es gibt monatlich kündbare Tarife und welche mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Zum Start gibt es ein attraktives Portfolio. Mit dabei ist auch der Tarif „Unlimited Advanced“. Dabei handelt es sich um eine Allnet Flat mit unbegrenztem Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im o2-Netz.
Tarife mit 24 Monaten Laufzeit
- Allnet Unlimited Basis (o2-Netz, bis zu 5MBit/s): 14,99 Euro mtl. (9,99 Euro Anschlusspreis)
- Allnet Unlimited Advanced (o2-Netz, bis zu 50MBit/s): 19,99 Euro mtl. (9,99 Euro Anschlusspreis)
- Allnet Unlimited Max (o2-Netz, bis zu 300MBit/s): 29,99 Euro mtl. (9,99 Euro Anschlusspreis)
- Magenta Mobil XL (Telekom-Netz, bis zu 300MBit/s): 42,95 Euro mtl. (9,99 Euro Anschlusspreis)
- Giga XL (Vodafone-Netz, bis zu 300MBit/s): 42,99 Euro mtl. (9,99 Euro Anschlusspreis)
Monatlich kündbare Tarife
- Allnet Unlimited Basis (o2-Netz, bis zu 5MBit/s): 14,99 Euro mtl. (29,99 Euro Anschlusspreis)
- Allnet Unlimited Advanced (o2-Netz, bis zu 50MBit/s): 19,99 Euro mtl. (29,99 Euro Anschlusspreis)
- Allnet Unlimited Max (o2-Netz, bis zu 300MBit/s): 29,99 Euro mtl. (29,99 Euro Anschlusspreis)
