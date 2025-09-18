Freenet startet eine neue Mobilfunkmarke mit dem Namen „Unlimited Mobile“. Wie es der Name bereit bereits impliziert, bietet „Unlimited Mobile“ SIM-Only Mobilfunktarife mit unbegrenztem Datenvolumen an – und zwar in allen deutschen Netzen.

Neue Marke: Unlimited Mobile

Unlimited bietet SIM-Only Mobilfunkarife mit unbegrenztem Datenvolumen in allen deutschen Netzen an. Ganz egal, ob ihr einen Unlimited-Tarif im Netz der Telekom, Vodafone oder o2 sucht, so werdet ihr bei Unlimited Mobile fündig. Es gibt monatlich kündbare Tarife und welche mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Zum Start gibt es ein attraktives Portfolio. Mit dabei ist auch der Tarif „Unlimited Advanced“. Dabei handelt es sich um eine Allnet Flat mit unbegrenztem Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im o2-Netz.

Tarife mit 24 Monaten Laufzeit

Monatlich kündbare Tarife