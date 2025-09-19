Am heutigen feiert Apple den Verkaufsstart der neuen iPhone- und Apple Watch Modelle sowie der AirPods Pro 3. Begleitend dazu schickt das Unternehmen nun einen Werbespot auf YouTube ins Rennen, der sicherlich in den kommenden Wochen auch im TV zu sehen sein wird. Im Mittelpunkt steht das iPhone 17 Pro als „The Ultimate Pro“.

The Ultimate Pro

Begleitend zum heutigen Verkaufsstart des iPhone 17 Pro hat Apple den Werbespot „The Ultimate Pro“ veröffentlicht. In dem Clip ist ein Filmregisseur zu sehen, der ein iPhone 17 Pro benutzt, um unter einer Reihe von chaotischen Bedingungen zu filmen, wobei das iPhone Schlamm, Schnee und mehr ausgesetzt ist.

In der Videobeschreibung heißt es

Das ist das iPhone 17 Pro. Mit seinem robusten Design und dem 48-MP-Pro-Fusion-Kamerasystem ist es das ultimative Pro. Es hat ein hitzegeschmiedetes Aluminium-Unibody-Gehäuse und Ceramic Shield schützt jetzt die Rückseite, während das neue Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite dreimal kratzfester ist als das iPhone der vorherigen Generation. Das iPhone 17 Pro ist mit der kinoreifsten Kamera ausgestattet, die wir je entwickelt haben, und bietet einen 8-fachen optischen Zoom, um noch näher an die Action heranzukommen (der optische Zoom nutzt digitale Technologie).

