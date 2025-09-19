In den letzten Wochen hatte Apple TV+ bereits die dritte Staffel zu „The Reluctant Traveler With Eugene Levy“ (im Deutschen hört die Serie auf den Namen „Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy“) angeteasert. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und die dritte Staffel startet auf dem Video-Streaming-Dienst.

Apple TV+: „The Reluctant Traveler With Eugene Levy – Staffel 3“ ist gestartet

Seid ihr gerne auf Reisen und entdeckt die Welt? Dann könnte die preisgekrönte Reiseserie „The Reluctant Traveler With Eugene Levy“ genau richtig für euch sein. Am heutigen Freitag (19. September 2025) startet die Serie in die nächste Staffel und bringt euch wieder an spannende Orte.

Die achtteilige Staffel begleitet Moderator Eugene Levy auf seiner Suche nach der ultimativen Reise-Bucket-List und bekommt dabei ein wenig Hilfe von einem ganz besonderen Gast, dem Prinzen von Wales. In dieser Staffel wird Levy außerdem von einigen berühmten Persönlichkeiten begleitet – darunter Multiplatin-Superstar und fünffacher Grammy-Gewinner Michael Bublé, Levys Tochter, „Schitt’s Creek“- und „SurrealEstate“-Star Sarah Levy, NOWZ, eine der neusten K-Pop-Boybands, und Rahul Dravid, ein ehemaliger indischer Cricketspieler, der als einer der besten Schlagmänner der Cricket-Geschichte gilt.

Apple TV+ schreibt

Nachdem er sich in den ersten beiden Staffeln seinen Ängsten gestellt und seine Komfortzone verlassen hat, kommt Levy seinem Ziel, ein begeisterter Reisender zu werden, immer näher. Doch bevor er diesen Titel für sich beanspruchen kann, stellt er sich der Herausforderung, einige der legendärsten Abenteuer zu erleben, die die Welt zu bieten hat. Diese Staffel führt ihn nach Österreich, Kanada, England, Indien, Irland, Mexiko, Südkorea und in die USA. Jeder Zwischenstopp bietet ihm die Gelegenheit, seinen Horizont zu erweitern – und seine Entschlossenheit auf die Probe zu stellen.

Zur Einstimmung auf die dritte Staffel der Reiseserie haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.