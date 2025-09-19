Gerüchten zufolge erhalten Apple Vision Pro im kommenden Jahr ein frisches Update und wird dabei unter anderem mit dem R2-Chip ausgestattet. Genau wie die A20-Chips für das iPhone und die M6-Chips für den Mac soll der R2 auf dem neuesten 2nm Fertigungsprozess von TSMC basieren.

Apple Vision Pro soll nächstes Jahr R2-Chip erhalten

Bei der aktuellen Apple Vision Pro setzt Apple auf einen M2-Chip, der als Hauptprozessor agiert und auf einen R1-Chip, der den Input verarbeitet. Der Hersteller schreibt

Der M2 Chip liefert unerreichte eigenständige Leistung, während der brandneue R1 Chip den Input aus zwölf Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofonen verarbeitet und sicherstellt, dass sich die Inhalte anfühlen, als ob sie in Echtzeit vor den Augen der Nutzer stattfänden. R1 überträgt den Displays innerhalb von 12 Millisekunden neue Bilder — achtmal schneller als ein Augenzwinkern.

Nun schreibt die Taiwan Commercial Times (via Macrumors), dass Apple Vision Pro im kommenden Jahr mit einem R2-Chip aktualisiert wird. Durch die Umstellung auf einen 2nm Fertigungsprozess würde der R2-Chip eine noch bessere Leistung für die Eingabeverarbeitung ermöglichen. Weitere Gerüchte zu Apple Vision Pro 2 besagen, dass der Hersteller auf einen M4- oder M5-Chip setzt und ein neues Kopfband entwickelt, welches den Tragekomfort verbessert.