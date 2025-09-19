Am heutigen Tag feiern nicht nur die neuen iPhone- und Apple Watch Modelle sowie die AirPods Pro 3 ihren Verkaufsstart, Apple hat späten Freitag Abend auch noch ein paar Updates bereit. Apple hat Final Cut Pro für Mac und iPad aktualisiert und zudem Final Cut Camera 2.0 mit neuen iPhone 17 Funktionen freigegeben.

Final Cut Pro: Updates sind da

In den Release-Notes zu Final Cut Pro für Mac (Version 11.2) heißt es

Schalte noch mehr Steuerelemente für mit dem iPhone aufgenommene ProRes RAW-Videos frei, sodass Belichtung, Farbtemperatur, Farbton und Mosaikreduktion angepasst werden kann. (ProRes RAW-Aufnahme erfordert unterstützte iPhone-Modelle.)

Bearbeite und gib dein Log 2-Material mit der Dynamik der Originalszene wieder, indem du „Apple Log 2 LUT“ anwendest.

Das Update enthält Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.

Zu Final Cut Pro für iPad (Version 2.3) heißt es

Schalte noch mehr Steuerelemente für mit dem iPhone aufgenommene ProRes RAW-Videos frei, sodass Belichtung, Farbtemperatur, Farbton und Mosaikreduktion angepasst werden können. (ProRes RAW-Aufnahmen erfordern unterstützte iPhone-Modelle.)

Bearbeite und gib dein Apple Log 2-Material mit der Dynamik der Originalszene wieder, indem du „Apple Log 2 LUT“ anwendest.

Greife bequem auf App-Befehle und Kurzbefehle in der neuen Menüleiste zu, indem du vom oberen Bildschirmrand des iPad nach unten streichst oder den Zeiger beim Verwenden eines Trackpads nach oben bewegst. (Erfordert iPadOS 26.)

Nachdem Apple kürzlich Final Cut Camera 2.0 kürzlich angekündigt hat, steht das Update nun bereit. Es heißt im Beipackzettel