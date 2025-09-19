Austin Mann ist für seine praxisnahen Tests von neuer Apple-Hardware bekannt. Oft verschlägt es den Fotografen in verschiedene Länder, wo er die Geräte auf Herz und Nieren prüft. Dieses Mal war das neue iPhone 17 Pro an der Reihe, welches der professionelle Fotograf auf einer über 240 Kilometer langen Radtour durch die italienischen Alpen auf die Probe gestellt hat. Dabei zeigte sich, dass das iPhone 17 Pro auch professionelle Anwender glücklich machen wird.

Das Herzstück der Neuerungen: Das Teleobjektiv

Für Mann ist die größte Verbesserung für Fotografen in diesem Jahr das neue 48 Megapixel Teleobjektiv mit seinem vierfachen und achtfachen Zoom. Diese Brennweiten eröffnen kreative Möglichkeiten für neue Perspektiven. Er merkt an, dass sich der fünffache Zoom des Vorgängermodells oft etwas zu stark anfühlte. Der neue vierfache Zoom mit 100 Millimetern Brennweite wirkt für Mann hingegen deutlich natürlicher und vertrauter. In der Welt der Fotografie gilt diese Brennweite als Klassiker für Porträts und Landschaftsaufnahmen. Die höhere Auflösung von 48 Megapixeln sorgt dabei für eine Bildqualität, die ihn durchweg überzeugt hat.

Intelligente Automatik: Die Center Stage Frontkamera

Besonders begeistert zeigte sich der Fotograf auch von der neuen Center Stage Frontkamera. Der praktische Nutzen wurde ihm auf dem Fahrrad schnell klar. Das iPhone mit nur einer Hand zu bedienen, während die Sonne blendet und man eine Sonnenbrille trägt, ist keine einfache Situation. Die Kamera hat ihm diese Arbeit jedoch vollständig abgenommen. Sie erkannte automatisch, dass zwei Personen im Bild sind und passte den Ausschnitt selbstständig an, um den Moment perfekt festzuhalten. Solche Funktionen, die im Hintergrund ihre Arbeit machen und den Nutzer einfach erfreuen, gehören laut Mann zu den besten Eigenschaften moderner Technik.

Ein kurzer Blick auf das iPhone Air

Das iPhone 17 Pro stand zwar im Fokus seines Tests, doch auch zum iPhone Air äußerte sich Mann. Er beschreibt es als ein wunderschönes Gerät mit einem starken Hauptsensor. Für Fotografen, die auf Vielseitigkeit angewiesen sind, fühlt es sich jedoch schnell einschränkend an. Ohne das Ultraweitwinkel- und das Teleobjektiv fehlt ihm die Flexibilität, die das Pro-Modell auszeichnet.

Fazit: Ein klares Upgrade für Fotografen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das iPhone 17 Pro laut Austin Mann ein spürbares Upgrade darstellt. Insbesondere das überarbeitete Teleobjektiv macht den entscheidenden Unterschied. Es sind aber auch die durchdachten Softwarefunktionen, die den Alltag erleichtern und die Fotografie mit dem Smartphone noch intuitiver gestalten. Sein vollständiger Bericht beleuchtet zusätzlich Aspekte wie neue Fotostile und die Änderungen in der Kamera-App.