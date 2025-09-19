Anfang letzter Woche hat Apple die neuen iPhone- und Apple Watch Modelle sowie die AirPods Pro 3 angekündigt. Die Geräte lassen sich bereits seit vergangener Woche vorbestellen und feiern am heutigen Tag ihren offiziellen Verkaufsstart. Dies bedeutet, dass Frühbesteller ihre Geräte ausgeliefert bekommen und diese gleichzeitig vor Ort in den Apple Stores sowie bei Apple Partnern landen.

Das Warten hat ein Ende. Am heutigen Freitag (19. September 2025) feiern iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch 11, Apple Watch SE 3 und AirPods Pro 3.

Blicken wir kurz und knapp auf die neuen iPhone. Alle vier Modelle verfügen über eine 18MP Center Stage Frontkamera für Selfies, 48 MP Fusion Kamera-Systeme, Chips der neuesten Generation für verbesserte Leistung und eine längere Batterielaufzeit. Dank neuem Designs sind die Geräte noch robuster und bieten dank dem Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite eine 3-mal bessere Kratzfestigkeit.

Die Apple Watch bietet ein komplett neues Line-up. Die Apple Watch Series 11 ist der ideale Begleiter für Gesundheit und Fitness und bietet neue Einblicke wie Bluthochdruck Mitteilungen und den Schlafindex sowie bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit für den ganzen Tag und die Nacht. Die Apple Watch SE 3 bringt ein enormes Update bei Leistung und Features – darunter Temperaturerkennung am Handgelenk, ein Always-On Display und mehr – zu einem unglaublichen Preis. Die Apple Watch Ultra 3 bietet Satellitenkommunikation mit integriertem Notruf SOS über Satellit und Standort über Satellit teilen. Als ultimative Uhr für Sport und Abenteuer liefert die Apple Watch Ultra 3 bis zu 42 Stunden Batterielaufzeit und das größte Display, das es je in einer Apple Watch gegeben hat.

Bei den AirPods Pro 3 setzt der Hersteller eigenen Angaben zufolge auf eine unglaubliche Klangqualität und die weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung bei In-Ear Kopfhörern (ANC), die bis zu 4-mal so viele Geräusche entfernt als die ursprünglichen AirPods Pro. Das neue Design der AirPods Pro 3 sorgt für einen noch besseren Sitz und liefert einen stabileren Halt bei Aktivitäten wie Laufen, HIIT, Yoga und mehr. Zum ersten Mal könnt ihr mit den AirPods Pro 3 während des Trainings eure Herzfrequenz messen und mit dem neuen Erlebnis in der Fitness App auf dem iPhone über 50 Trainingsarten erfassen.

