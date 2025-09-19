Begleitend zum iPhone Air hat Apple in der vergangenen Woche die iPhone Air MagSafe Batterie angekündigt. Die Reparatur-Experten von iFixit haben das Zubehör nun in die Finger bekommen, dieses auseinander geschraubt und dabei eine interessante Entdeckung gemacht.

iFixit zerlegt die iPhone Air MagSafe Batterie

Die Reparatur-Spezialisten von iFixit haben die iPhone Air MagSafe Batterie in die Finger bekommen und diese zerlegt. Dabei haben sie festgestellt, das die verbaute Batterie eine durchaus ungewöhnliche Form besitzt. Dies impliziert, dass Apple sowohl für das iPhone Air als auch für die iPhone Air MagSafe Batterie die gleiche Batterie verwendet.

iFixit hat die Batterie in der Phone Air MagSafe Batterie mit dem eigentlichen iPhone Air Akku verglichen, den Apple bei der Einführung des neuen Geräts gezeigt hat, und es scheint tatsächlich eine identische Batterie zu sein. Der Akku hat eine Kapazität von 12,26 Wh und ist 2,72 mm dick, was bedeutet, dass er dünn genug ist, um in das 5,6 mm iPhone Air zu passen.

Apple beschreibt die iPhone Air MagSafe Batterie wie folgt

Die iPhone Air MagSafe Batterie ist exklusiv für das iPhone Air gemacht. Sie wurde so entwickelt, dass sie in deine Tasche passt und gut in der Hand liegt. Damit bekommt dein iPhone Air bis zu 65 % mehr Batterielaufzeit – das ist mehr als bei jedem anderen iPhone.

Fraglich ist, warum die iPhone Air MagSafe Batterie das iPhone Air nur zu 65 Prozent aufladen kann? Dies dürfte mit dem Energieverlust beim kabellosen Laden zusammenhängen.