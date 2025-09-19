Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ die neue Drama-Serie „The Last Frontier“ in Auftrag gegeben hat. Nachdem es im Juli einen ersten Vorgeschmack gab, geht es nun langsam aber sicher in die heiße Phase. Bevor die Serie am 10. Oktober 2025 startet, steht nun der offizielle Trailer bereit.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „The Last Frontier“

Apple TV+ hat den Trailer und das Plakat zu „The Last Frontier“ enthüllt, einer neuen Original-Dramaserie der Co-Creators Jon Bokenkamp und Richard D’Ovidio mit Jason Clarke als Hauptdarsteller und ausführendem Produzenten. Der zehnteilige Thriller feiert am 10. Oktober 2025 mit den ersten beiden Folgen sein Debüt auf Apple TV+. Anschließend folgen immer freitags bis zum 05. Dezember neue Episoden.

„The Last Frontier“ folgt Frank Remnick (Clarke), dem einzigen US-Marshal, der für die ruhige, raue Wildnis Alaskas zuständig ist. Remnicks Zuständigkeitsbereich gerät aus den Fugen, als ein Gefangenentransportflugzeug in der abgelegenen Wildnis abstürzt und Dutzende gewalttätiger Häftlinge freilässt. Remnicks Aufgabe ist es, die Stadt zu beschützen, deren Schutz er geschworen hat. Doch er beginnt zu vermuten, dass der Absturz kein Unfall war, sondern der erste Schritt eines ausgeklügelten Plans mit weitreichenden und verheerenden Folgen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neben Clarke spielen in „The Last Frontier“ auch Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth und Tait Blum mit, außerdem der Oscar-nominierte und mehrfache Emmy-Preisträger Alfre Woodard.