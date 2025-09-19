Die WhatsApp-Entwickler implementieren in regelmäßigen Abständen kleinere und größere neue Features in ihrem Messenger. Die jüngste Neuerung, die aktuell ausgerollt wird, ist sicherlich nicht bahnbrechend, optimiert den Messenger jedoch punktuell. Ihr erhaltet die Möglichkeit, eine Erinnerungsfunktion für Nachrichten zu aktivieren, um euch zu einem späteren Zeitpunkt an diese erinnern zu lassen.

WhatsApp erhält Erinnerungsfunktion für Nachrichten

Seit längerem testet WhatsApp eine Funktion zum Erstellen von Benachrichtigungserinnerungen für Nachrichten in Chats und Gruppen. Mit dieser Funktion, könnt ihr wichtige nachrichten zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal „aufpoppen“ lassen. So könnt ihr sicherstellen, dass wichtige Details und Aufgaben innerhalb einer Konversation später hervorgehoben werden, anstatt in einem aktiven Chat verloren zu gehen.

Nach der Veröffentlichung des neuesten WhatsApp-Updates für iOS (Versions 25.25.74) im App Store konnte WABetaInfo feststellen, dass WhatsApp eine Funktion einführt, mit der erste Nutzer eine Erinnerungsfunktion für ihre Nachrichten erstellen können.

Wie die eingebundenen Screenshots zeigen, müssen nutzen, bei denen die Funktion bereits freigeschaltet ist, lange auf eine Nachricht drucken und anschließend im Menü „Erinnere mich“ auswählen. Anschließend könnt ihr zwischen den vorausgewählten Zeiten 2 Stunden, 8 Stunden und 24 Stunden auswählen. Alternativ könnt ihr eine individuelle Zeit festlegen. Wenn eine Erinnerung erstellt wird, zeigt WhatsApp ein kleines Glockensymbol in der Nachrichtenblase an, um anzuzeigen, dass die Erinnerung aktiv ist. Sobald die Erinnerung ausgelöst wird, erhalten Nutzer eine Benachrichtigung mit dem vollständigen Nachrichtentext, allen angehängten Medienvorschauen und dem Chat, in dem die Nachricht gesendet wurde.

WhatsApp betont, dass die Verarbeitung auf dem Gerät erfolgt und so die Privatsphäre gewährleistet wird.